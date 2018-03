Disi murió el miércoles al mediodía en el Instituto Fleming luego de una prolongada lucha contra un cáncer de pulmón, que le había sido diagnosticado hacia fines del año pasado. En la última entrevista que brindó, en el programa de Susana Giménez, el actor se había mostrado optimista a la hora de encarar el tratamiento: "Cuando me lo contaron dije 'Permiso, voy al baño y vengo'. Me fui a la calle y empecé a putear, decía de todo. Solo. 'Hijo de puta, te voy a ganar'. De repente me paré y dije: '¿Es femenino o masculino?'. Me confundí entre la quimio, el tumor…".