5 beneficios comprobados del laurel para la salud, según la ciencia

La ciencia revisa el laurel y comienza a validar usos tradicionales en el bienestar diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque durante siglos el laurel ha ocupado un lugar tradicional en la gastronomía y la medicina popular, en los últimos años la ciencia ha comenzado a validar muchos de los usos atribuidos a esta planta.

Investigaciones compiladas en PubMed Central demuestran que el laurel (Laurus nobilis), originario de la región mediterránea y ampliamente cultivado en Europa, Asia y América Latina, contiene compuestos como eugenol, cineol, flavonoides y taninos, responsables de una variedad de efectos beneficiosos.

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Estos datos recientes confirman que el laurel no solo aporta aroma y sabor a las comidas, sino que su consumo puede ofrecer beneficios concretos como acción antiinflamatoria, antioxidante y digestiva. Además, la evidencia preclínica respalda su potencial para fortalecer el sistema inmunológico y proteger frente a bacterias y hongos. Así, la ciencia invita a reconsiderar el laurel y a explorar su aporte en la salud cotidiana.

5 beneficios del laurel comprobados por la ciencia

PubMed Central reúne estudios sobre compuestos del Laurus nobilis y sus posibles efectos biológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Propiedades antiinflamatorias y analgésicas

Los estudios reunidos por PubMed Central atribuyen al laurel una acción antiinflamatoria y analgésica validada en experimentos con animales. Se identifican compuestos como eugenol, cineol y flavonoides como responsables principales de estos efectos.

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Los aceites esenciales y extractos etanólicos de la planta han mostrado reducción de la inflamación y alivio del dolor en contextos preclínicos.

Una revisión publicada en la revista Frontiers in Pharmacology indica que los extractos de Laurus nobilis han mostrado efectos positivos en modelos animales y estudios in vitro, especialmente en la reducción de la inflamación y el control microbiano. Los autores advierten que el consumo excesivo puede causar efectos adversos y que la seguridad a largo plazo no está plenamente establecida en humanos.

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El eugenol, el cineol y los flavonoides aparecen como protagonistas en la investigación sobre inflamación y dolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Potencial antioxidante y refuerzo inmunológico

Los resultados científicos destacan que el laurel posee una alta capacidad para neutralizar radicales libres, lo que ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.

Este efecto antioxidante se debe a compuestos fenólicos, vitaminas como la A y C, así como minerales como el hierro y el calcio. Los experimentos con animales apuntan a que el laurel estimula el sistema inmunológico, favoreciendo la defensa natural del organismo.

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3. Mejora la digestión y el metabolismo

Los extractos y aceites esenciales del laurel muestran resultados preclínicos en modelos animales e in vitro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación científica señala que el laurel promueve la digestión y contribuye al alivio de molestias como gases, hinchazón y acidez estomacal. Su acción carminativa ayuda a expulsar gases y a equilibrar el tránsito intestinal.

Algunos trabajos mencionados en PubMed Central sugieren una posible influencia en la regulación de la glucosa y la presión arterial, aunque falta evidencia clínica en humanos.

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4. Actividad antibacteriana y antifúngica

El potencial antioxidante del laurel se asocia con la neutralización de radicales libres y el estrés oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aceites esenciales del laurel han demostrado eficacia para inhibir el crecimiento de bacterias y hongos, según experimentos in vitro recogidos.

El compuesto 1,8-cineol destaca como responsable del efecto antimicrobiano, lo que explica el uso tradicional del laurel para conservar alimentos y cuidar la salud de manera natural.

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5. Otros efectos en la salud

La evidencia experimental sugiere un posible apoyo al sistema inmunológico, aún con limitaciones en humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los beneficios ampliamente conocidos, PubMed Central menciona posibles efectos neuroprotectores y reducción del estrés y la ansiedad, además de potenciales mejoras en la salud cardiovascular y el control del colesterol.

Aunque estos datos provienen en su mayoría de estudios experimentales, abren nuevas líneas de investigación sobre el laurel como complemento en el bienestar diario.

Un informe de la Mayo Clinic subraya que el uso de hierbas como el laurel debe considerarse un complemento y no un reemplazo de tratamientos médicos convencionales.

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El laurel se estudia por su efecto carminativo y su vínculo con el alivio de gases e hinchazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución enfatiza que, aunque los compuestos del laurel muestran propiedades antioxidantes y antimicrobianas en estudios experimentales, la evidencia clínica en humanos todavía es limitada y se requieren ensayos más amplios antes de recomendar su empleo como terapia principal.

Cómo consumir laurel para absorber todos sus nutrientes

El laurel seco o en infusión es la forma recomendada para aprovechar sus compuestos bioactivos. Al consumirse seco, libera los aceites esenciales con mayor facilidad, mientras que la infusión permite extraer antioxidantes y sustancias volátiles. Es preferible evitar la ingesta de hojas enteras, ya que pueden resultar indigestas y difíciles de procesar.

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Las embarazadas deben consultar a un profesional antes de consumir laurel de forma habitual, porque la evidencia clínica en humanos es limitada y se recomienda un enfoque prudente con las plantas medicinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para incorporar el laurel a la dieta, se sugiere añadirlo seco a guisos, sopas y salsas. Las infusiones después de las comidas principales son otra alternativa eficaz, ya que ayudan a aprovechar al máximo sus principios activos. Personas embarazadas, en periodo de lactancia o con diabetes deben consultar a un profesional antes de su consumo habitual.

La Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda un enfoque prudente con las plantas medicinales y sugiere consultar siempre al equipo médico antes de iniciar cualquier suplemento o remedio natural, en particular en poblaciones vulnerables como embarazadas, personas con enfermedades crónicas o que consumen medicación regular.

Cómo preparar infusión de laurel

La Mayo Clinic y Harvard recomiendan prudencia y recuerdan que las hierbas complementan, no reemplazan, tratamientos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de laurel se elabora de manera sencilla. Basta con hervir agua y añadir entre una y dos hojas secas, dejando reposar entre 10 y 15 minutos antes de colar. Se recomienda beber una taza después de las principales comidas, hasta dos o tres veces al día. Para potenciar su efecto, puede combinarse con otras plantas aromáticas.

El proceso de secado óptimo de las hojas implica mantenerlas a temperatura ambiente durante 48 a 72 horas, o bien usar aire caliente a 60 ℃ (140 ℉). Es fundamental evitar hojas húmedas o recolectadas tras la lluvia, ya que su contenido nutricional y seguridad pueden verse afectados.

El laurel, aun consumido con moderación, puede sumar beneficios sustanciales a la dieta diaria debido a su concentración de antioxidantes y minerales, complementando de manera positiva una alimentación variada.