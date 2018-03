Cinthia, que también forma parte del panel de Involucrados en América, contó cómo le comunicó a sus hijas que está separada. "Todos los días les cuento un poquito. Creo que no es que se los decís una vez y el chico lo registra, me parece que es de a poco. Me pasó hoy a la mañana -por el miércoles- que la más chiquita me preguntó '¿y papá por qué no vino?'. Y yo le dije 'porque mamá y papá están peleados y él no está durmiendo más acá en casa'. Ahí ella me dice que lo extraña y le contesto 'ya lo sé, mi amor. Yo también'. Y fue terrible", relató en el programa que conducen Mariano Iúdica y Pía Shaw.