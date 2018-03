El minuto de silencio en la grabación de “Bañeros 5” por la muerte de Emilio Disi

Cuando terminaba la obra, el elenco saludaba al público y Pichu, que estaba en una punta, dejaba que las actrices se retiraran primero. "No te hagas el galán y dejes pasar a las chicas. Cuando terminás de saludar, vos arrancá", le dijo Emilio a su compañero. Él le hizo caso. En la función siguiente, saludó y empezó a caminar hacia un costado: "Cuando voy por la mitad del teatro empiezo a notar que la gente se reía y yo no entendía por qué. Cuando me di vuelta, él se había ido con todo el elenco para el otro lado, ¡me dejó solo! Un hijo de p…".