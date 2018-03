Aquella pregunta despertó polémica en las redes y horas más tarde, Nicolás explicó sus dichos en Pamela a la tarde: "Todo depende de la intención con la que escuchás la pregunta. Me parece que es relevante en el caso para saber. ¿Qué significa el término 'salir provocativa'? No sé, lo utilicé con mis hijas cuando salían a la noche. Florencia (Raggi) y yo le mirábamos la minifalda y le decíamos 'con eso no se puede andar por la calle' y no me parece que estaba justificando a los degenerados a que la toquen".