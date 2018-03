Cuando Laurita volvió a Buenos Aires, Fede viajó desde Mar del Plata para verla y tuvieron un romántico reencuentro. "No me quiero apurar. Por fin pudimos tener un día tranquilos. Hace una semana que no teníamos contacto, pudimos vernos, hablar y conectar porque tenemos mucho amor. No es fácil salir con él por muchas cosas de su personalidad, sus mañas… pero son cosas que uno debe aceptar y él debe conectarse con cómo yo me puedo sentir y amoldarse a eso. Es de a dos", había dicho Fernández sobre la reconciliación.