"Mucha gente me dice 'tus hijos salen en la portada de las revistas y bla, bla, bla', y yo sólo les digo' sí, porque quiero normalizar esto'. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga 'no hay nada malo al respecto'. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos", agregó el músico.