"La otra vez una se me durmió, las otras no se querían ir pero no daban más, entonces era como un llanto constante y la verdad que no las puedo hacer sentir mal hasta que se duerman. Y no lo entienden, quieren dormir conmigo, las acompañé al estacionamiento, subí llorando, hice la función con una energía que no me gusta. No sé si era el momento de hacer temporada pero igual me gustó volver", se sinceró Cinthia, quien también dijo extrañar el Bailando.