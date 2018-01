—Me gusta hacer este tipo de género. Depende el contexto de cómo sean los guiones y quiénes lo dirigen. En ese sentido, tanto Las grietas de Jara como El jardín de bronce fueron experiencias muy valiosas. Terminé de filmar una película y en mayo me voy a España a filmar una comedia que me tiene con muchas ganas. En realidad, a mí me encanta hacer comedia, que es lo que menos hice hasta ahora. Y ojalá pueda hacer más porque lo disfruto mucho. Lo que más me gusta de la comedia es que es un drama con otra frecuencia. Es un drama un poco más extremo que termina provocando una situación cómica.