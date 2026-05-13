Pese a protestas en Zacatecas, Ricardo Monreal reconoce gestión de su hermano: “Ha logrado darle estabilidad económica”

Ricardo Monreal respaldó al gobierno de Zacatecas pese a la represión ejercida en contra de campesinos, estudiantes y maestros universitarios, organizaciones sindicales e integrantes del movimiento feminista. (Fotos: X/@Veracruzlnforma/@RicardoMonrealA)

En los últimos días, la represión en Zacatecas ha generado disgusto en diversos sectores del estado. Todo inicio el sábado, 9 de mayo, cuando el gobierno de David Monreal reprimió a quienes buscaban impedir que se llevara a cabo un concierto en el marco del Día de las Madres, sin embargo, pese a la violencia del Estado, Ricardo, hermano del gobernador, resaltó su gestión e instó al diálogo.

El diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal descartó que las últimas protestas en Zacatecas se deban a la época preelectoral 2027:

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“Son muy tentadoras a generar artificialmente conflictos, no creo que este sea el caso y creo que hay que atender las demandas legítimas de la población y que a través del diálogo puedan tener solución".

(X/@Veracruzlnforma)

Un gobierno que reprime pero tiene estabilidad económica

Ante la represión que vivieron productores de frijol y mujeres por parte de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, el día 11 de mayo más de 10 mil personas tomaron las calles para exigir la destitución de distintos funcionarios, entre ellos, David Monreal.

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En este contexto, el diputado federal aseguró que su hermano “ha logrado darle estabilidad económica, ha recuperado las finanzas sanas, ha pagado la deuda que no debía y que no contrató, y una cosa que me impresiona: es de los pocos estados en el país que no ha adquirido deuda en los cinco años”.

Ante la solicitud de la ciudadanía para que el secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, comentó que “no es corrupto, es un hombre honesto que quiere mucho a Zacatecas”.

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El gobierno de Zacatecas interpretó ambos crímenes como una estrategia para desestabilizar al estado. (X/@DavidMonrealA)

Destacó que el funcionario es “un joven que se preparó mucho, se prepara, es un hombre con un nivel académico muy bueno... No necesito respaldarlo, sus hechos lo hacen, pero Rodrigo Reyes es un buen funcionario y yo le tengo aprecio y respeto, creo que es un momento de dialogar, de sentarse a la mesa, de buscar soluciones y de buscar la tranquilidad para Zacatecas”.

Ricardo Monreal descarta injerencia de Tere Jiménez

El 11 de mayo, Rodrigo Reyes aseguró que “han utilizado políticamente a las y los campesinos“, negándose a dejar el cargo que ocupa tras las protestas que se presentaron en el estado:

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“He demostrado ser un hombre honesto, que ha trabajado por Zacatecas y que ha tomado decisiones difíciles por el estado; voy a seguir entregando mi trabajo a favor de Zacatecas pese a las presiones y los insultos”.

En San Lázaro, Ricardo Monreal fue cuestionado sobre la perspectiva planteada en su estado natal -acerca del uso político de las protestas-, ya que medios locales han señalado una presunta injerencia de María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes:

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La gobernadora de Aguascalientes fue abucheada en un acto oficial de la presidenta Sheinbaum Instagram/Tere Jiménez

“Sobre su comentario de que la gobernadora de Aguascalientes esté patrocinando las marchas o esté patrocinando actos de ingobernabilidad, o protestas contra el gobierno de Zacatecas, no, aunque lo he visto en las redes y he visto comentarios, no tengo elementos para asegurar eso. Tengo respeto por la gobernadora”.