Abelardo de la Espriella se sacudió de las pullas de Iván Cepeda y sacó pecho por leyes en defensa de la mujer, tras ataques a periodistas

Abelardo de la Espriella lanzó una dura controfensiva a Iván Cepeda, tras polémicos episodios de los que fue protagonista, en detrimento de las periodistas - crédito Colprensa

Tras la controversia en torno al trato hacia dos mujeres periodistas, María Lucía Fernández, de Noticias Caracol, y Laura Rodríguez, comunicadora del espacio Piso 8, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella le salió al paso a los señalamientos de uno de sus contendores políticos: el senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, que manifestó su solidaridad con las mujeres y condenó las conductas del abogado.

El debate en las plataformas digitales se acrecentó luego de las recriminaciones de De la Espriella a Fernández, más conocida como Malú, durante una transmisión del noticiero del referido canal, en la mañana del martes 12 mayo. El episodio, como era de esperarse, generó el rechazo de sectores políticos y periodísticos y motivó un fuerte debate sobre la violencia de género en los espacios mediáticos.

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“Expresar mi solidaridad con todas las mujeres que se dedican al periodismo. Cualquier trato denigrante, insultante, que apele a cualquier forma de violencia contra las mujeres, en mí cuenta con un frontal rechazo”, dijo Cepeda en relación con este suceso, también en respuesta a lo acontecido en el espacio en el que el abogado de ultraderecha habría presumido de la manera en la que se le notaba su miembro viril en una fotografía, lo que alborotó las críticas.

Con este mensaje en X, el abogado Abelardo de la Espriella lanzó una fuerte respuesta contra su contendor, Iván Cepeda, que aprovechó para acusarlo de maltratar a las periodistas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Frente a esta reacción de Cepeda, De la Espriella respondió de forma directa al congresista oficialista y destacó las iniciativas en defensa de las mujeres que ha sacado delante en Colombia. “Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”, expresó De la Espriella, blanco de toda clase de acusaciones.

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Rechazó además la acusación de misógino y acusó a Cepeda de omitir las agresiones sufridas por mujeres en el conflicto armado. “¿Qué has hecho con las miles de mujeres abusadas sexualmente por los criminales que defiendes y que te apoyan?”, preguntó el abogado, que reiteró que su respaldo a los derechos de las mujeres se expresa en acciones y ejecutorias, ”de ver lo que cada quien ha hecho y cómo ha dado sus luchas”.

¿Qué pasó entre Abelardo de la Espriella y ‘Malú’ Fernández?

Los hechos ocurrieron cuando Fernández cuestionó a De la Espriella sobre una frase en la que afirmaba que “la ética no tiene que ver con el Derecho”. El candidato interrumpió la consulta, calificándola de “venenosa” y “malintencionada” y lanzó reproches directos hacia la capacidad profesional de la periodista. “Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes la formación en Derecho”, expresó el letrado.

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La tensión entre Abelardo de la Espriella y la periodista Malú durante una entrevista televisiva elevó el debate sobre el trato hacia los comunicadores en medio de la campaña presidencial - crédito @delaespriella_style - @malufernandez66/Instagram

El suceso, en el que también sugirió que Fernández sería “ignorante”, provocó una reacción colectiva entre figuras políticas como Claudia López y Roy Barreras, además de periodistas y organizaciones de prensa, que describieron el comportamiento del candidato como arrogante, irrespetuoso y misógino. A esto se sumó el hecho en el que presumió de cómo se le “marcaba” su pene en una fotografía, de manera insistente.

“¿Qué ves aquí? Amor, acércala... ¿qué más ves?”, expresó en varias ocasiones De la Espriella, lo que causó un momento incómodo para la única presentadora del espacio que estaba presente: Rodríguez. Esto también se convirtió en motivo de discusión en las redes sociales y una dura crítica sobre las acciones de los actores políticos en la defensa de los derechos de las mujeres y el uso de los medios como escenario de disputa.

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Sumado al episodio de Malú Fernández, Abelardo de la Espriella causó toda clase de críticas en las redes, por querer presumir del tamaño de su miembro viril en un espacio digital, con una periodista - crédito @ElizbethCristi7/X

En su mensaje, defendió su labor como abogado al citar la autoría de ambas iniciativas legales, recordadas en Colombia por su foco en la protección legal frente a la violencia contra las mujeres y los sobrevivientes de ataques con ácido. Pese a ello, los ataques contra su aspiración no se hicieron esperar, más allá de que buscó centrar la atención de la opinión pública en aparentes alianzas de Cepeda con grupos armados ilegales.

“¿Qué has hecho por encontrar la verdad de los cientos de miles de abortos practicados por órdenes del comando de las Farc? ¿Qué has hecho por las miles de niñas violadas por criminales como Tornillo, Jojoy y Timochenko?”, remarcó el candidato, que apuntó hacia el congresista del Pacto Histórico, que en su postura habría omitido el padecimiento de innumerables víctimas en el conflicto armado en Colombia.

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