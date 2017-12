Sobre cuál es su secreto para mantenerse en forma, contó: "La celulitis no tiene remedio en ningún lado y el que te diga lo contrario miente. Sacando eso tengo bien el cuerpo, me cuido: evito los hidratos, como sano pero no puedo dejar el vinito y los chocolates. Y la cola está bien porque hago mucha cinta -35 minutos todos los días-, siempre tuve un buen culo y por suerte se mantiene en su lugar. Pero la celu mata y yo no quiero que nadie me la vea".