Caso Yulixa Toloza: fiscal reveló en detalle el rol que cumplieron Jesús Alberto Hernández y Kelvis Sequera en el crimen

Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera Delgado, implicados en el caso de Yulixa Toloza, son procesados por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios - crédito Policía Nacional

El 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo una audiencia de legalización de captura de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera Delgado, dos ciudadanos venezolanos presuntamente involucrados en el caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en un establecimiento no autorizado, ubicado en Venecia (Bogotá).

La paciente se practicó una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser y tras salir de la operación, mostró un deterioro en su salud. Las personas responsables del lugar aseguraron a sus familiares que Yulixa había salido del sitio voluntariamente, pero lo cierto es que fue sacada de allí por dos personas, que la llevaron fuera de la ciudad.

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Su cuerpo fue hallado el 19 de mayo en un corredor vial que comunica a Apulo con Anapoima (Cundinamarca). El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ya confirmó su identidad.

Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026. El carro apareció en otro departamento - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

En la audiencia, la fiscal del caso relató con detalle cuáles habrían sido los roles que cumplieron los indiciados en el crimen, quienes son señalados específicamente de desaparecer el vehículo que fue utilizado para el traslado de la mujer. Según detalló, el carro es un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, propiedad de María Fernanda Delgado Hernández, dueña del centro estético donde se operó Yulixa Toloza.

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“Dentro de este vehículo, inicialmente, se realiza un recorrido con la víctima, quien es sacada”, dijo la fiscal, indicando que también fue utilizado para llevar a María Fernanda Delgado y a Edinson Torres Sarmiento, también dueño del centro estético, hasta Venezuela, donde se escondieron de las autoridades.

El rol que cumplieron Jesús Hernández y Kelvis Sequera

De acuerdo con la cronología que expuso, luego de que la paciente fuera sacada de la ciudad, el carro particular apareció en la casa de una mujer llamada Yaneth Montagut Guerrero, ubicada en el municipio de Los Patios (Norte de Santander). El 15 de mayo, dos días después de que fue reportada la desaparición de Yulixa, María Fernanda Delgado contactó a Jesús Alberto Hernández Morales (su tío) y Kelvis Daniel Sequera Delgado, que se encontraban en Venezuela, para que fueran por el vehículo y lo ocultaran.

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María Fernanda Delgado y a Edinson Torres Sarmiento, dueños del centro estético no autorizado, fueron capturados en Venezuela - crédito SIP Portuguesa

“Se ordena mediante diferentes comunicaciones vía WhatsApp y vía mensajes internos por la plataforma TikTok, en donde se indica que este vehículo debe ser ubicado en otro sitio; debe ser recogido de la casa de la señora Yaneth Montagut Guerrero, inicalmente quien custodia este vehículo, por indicaciones de la señora María Fernanda Delgado”, precisó.

El plan era que los indiciados retiraran el carro del garaje de la vivienda, cuya dirección fue suministrada por la dueña del centro estético, y lo dejaran en un parqueadero. La mujer habría asegurado a los procesados que estaba saliendo de Bogotá con rumbo a Venezuela y que, por eso, necesitaba que el carro fuera llevado a un lugar distinto.

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“Jesús Alberto Hernández establece que recibió aproximadamente la suma de $800.000, entregados a través de un familiar (...), que correspondían a gastos de transporte, alimentación y hospedaje para realizar la diligencia encomendada”, explicó la fiscal.

Al parecer, los procesados tenían pleno conocimiento de que el carro estaba implicado en la desaparición de Yulixa Toloza, aunque en su momento, María Fernanda Delgado les aseguró que no estaba involucrada en los hechos y que el vehículo tampoco estaba relacionado.

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Eduardo David Ramos, falso cirujano, fue capturado en Venezuela - crédito Pasa en Bogotá/X

Por estos hechos, Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales son investigados por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios.

Las autoridades lograron capturar en Venezuela a Edison José Torres Sarmiento, María Fernanda Delgado y Eduardo David Ramos, este último es el falso cirujano plástico que habría operado a la víctima.

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