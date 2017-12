—Sí, sí, obviamente. Manejo las redes, tengo un equipo también que me las maneja lo suficiente. En Instagram, por ahí, pongo una parte de esta nota que me interese, pero no es que 'uy, abrí la heladera y encontré un yogur vencido' y todos dicen 'ja, ja, a mí me pasó lo mismo'. No ocupo en esas cosas el tiempo, hay una vida maravillosa para vivir más que andar contando eso.