"Tiene una adicción, él y la hija. Vi lo que le pasaba, tiene temblores si no se drogaba. No me gustaba ni siquiera que tomara. No lo podía acompañar a los bares porque me maltrataba delante de los mozos. A nivel sexual me pidió cosas que no quería. Es adicto al alcohol y a las drogas, y en pleno acto casi le da un ataque cardíaco", contó.