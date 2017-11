Luego, Patricia contó algunas de las cosas que le hacía el actor: "Casi convivíamos en la casa de él, me dejaba abierta la llave de gas y encerrada en su casa. Era obsesivo celoso mal. Cuando volvía me pedía perdón, como hacen los psicópatas. Después de maltratarme me pedía perdón, me decía que si lo dejaba iba a hacer lo que hizo Otelo y que me iba a tirar en el volquete de la puerta de la casa. Una vez intentó golpearme dos veces, pero lo frené porque hice judo de chica, eso me salvó la existencia porque las dos veces que vino a golpearme lo agarré del cuello".