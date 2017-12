"El cuerpo no resiste la injusticia. Yo también sé lo que es el dolor, no sólo el mío sino el de mi familia, que es el que más me duele", encabeza el texto.

"Hace cinco años la señorita Carla Rivero ante un rumor que me atribuía una conducta de acoso sexual, aclaró públicamente el 12 de julio de 2013 vía Twitter: ´Ya hace varios días dije que con Juan Darthés no pasó nada. NO HUBO ACOSO SEXUAL. No quiero hablar más del tema. Eso me hizo desistir entonces de iniciarle juicio", arranca su posteo.