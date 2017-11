Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

"Ave María" – Manuel Tejada, composer (Nathalie Peña Comas) Track from: Alta Gracia [Rechord Sound]

"Azucena" – Hebert Vásquez, composer (Susan Narucki) Track from: Cuatro Corridos: A Chamber Opera [Bridge Records, Inc.]

"Nene" – Diego Schissi, composer (Sibelius Piano Trio) Track from: Sibelius Piano Trio [Yarlung Records]

"Recordatio" – Aurelio De La Vega, composer (Anne Marie Ketchum) [RYCY Productions, Inc.]

"Sonata del decamerón negro" – Leo Brouwer, composer (Mabel Millán) Track from: Gran Recital [ADLib MusicMx]

"Sonata for Viola and Piano" – Flavio Chamis & André Mehmari, composers (André Mehmari & Tatjana Chamis) [Estúdio Monteverdi]