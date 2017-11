Hace unos días posó para revista Gente y mostró su espectacular figura a una semana y media de haber sido mamá. ¿Cuál es su secreto? "Dar la teta", aseguró, y explicó: "Ella toma mucho, es eso, y trato de no excederme con las comidas. Estoy volviendo a tener una alimentación más adecuada a mí, porque en el embarazo comía medialunas, de todo. Ahora me volví a regularizar y no me doy tantos gustos".