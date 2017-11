—¡Obvio! Yo soy actriz y después, por suerte, me animo a probar otras cosas. Probé la conducción y me gusta, probé la producción y me encanta, probé la dirección y me fascina. Me parece que todos tenemos esa posibilidad de abrirnos en nuestras condiciones. Si lo intentás o lo probás, yo soy de la idea de hacerlo. A veces, no hay trabajo como actriz pero hay, como este caso, en la conducción. No descarto la posibilidad de hacer otras cosas solo por ser actriz.