"Ella dijo eso porque creo que sabe que es lo que a mí más me lastima. Ya me quiso lastimar con que no tengo carisma, pero no me molestó porque sé que la gente podía verlo y decidir si es verdad o no. Esto no es algo que la gente pueda ver, pueden escuchar a Moria, o a mí que lo niego, pero bueno, ya está", agregó la ex protagonista de Combate, para luego referirse a su relación personal con La One.