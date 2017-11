-Sí. Es más, yo nunca he probado las drogas porque todos mis ídolos se murieron y entonces yo dije: "yo no quiero ser una estadística más". Quiero lograr algo en la vida, que por alguna razón, Dios, mis papás o lo que sea, tengo un talento, y lo quiero desarrollar, compartirlo y hacer feliz a mucha gente. Por eso siempre me daban mucho miedo las drogas y lo mismo el alcohol. Argentina tiene un vino espectacular, ¿cómo no voy a disfrutar un vino?, pero es como todo, hay gente que no tiene disciplina o no sabe decir que no y esa palabra es importantísima para cualquier cosa, decir "no" es vital en la vida.