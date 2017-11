"Me cansa la gente que piensa que porque vos subís un video o jugás a ser sexy, o por sacarte una foto sin corpiño o en bombacha, ya te dice que sos fácil, trola, puta. Me parece que no corresponde, que una mujer es libre de hacer lo que tiene ganas de hacer y no por eso va a ser fácil, trola, grasa, ya basta con eso", había dicho Sol en su descargo en la pista de ShowMatch sobre las críticas que recibe en las redes sociales por las fotos hot que publica.