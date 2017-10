"Yo me pongo un short y soy re grasa. ¿Por qué, porque se lo pone una piba que es más flaca que yo le queda divino y yo no me lo puedo poner por ser grasa? Vengo con una semana tremenda, después del video me agarró un malestar que si me hablás ahora lloro. No me gusta, sufro realmente, yo soy libre de ser como soy, de mostrarme, y no por eso voy a ser ni menos mujer ni menos persona que otra porque sube una foto toda tapada", profundizó.