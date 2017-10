"Siempre quise no tener rutinas. Estoy en una etapa en la que el estudio, mi gato Sandro, y la chica con la que estoy saliendo, son indicios de que tengo ganas de frenar un poco". El galán está en pareja hace un año con una mujer, que es traductora de inglés y a la que quiere preservar. "No me gustan los rótulos, me parece más importante contar que es la chica que me gusta, en la que pienso y con la que quiero estar".