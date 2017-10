Oriunda de Mar del Plata, Mica es guardavida y más tarde vino a Buenos Aires a probar suerte. Los primeros tiempos no fueron fáciles, hasta que fue al casting de Combate y todo cambió: "Fui pensando que era todo acomodo, estaba nerviosa y no sabía bien de qué era. Fui primero porque buscaba trabajo y más allá de eso me gustaba el medio y quería probar. Además el deporte es lo mío", recordó hace un tiempo en Teleshow.