La actriz se define como tímida y asegura que su físico no es su fuerte a la hora de la seducción. "Vivo más la seducción desde la conversación y el humor. Me encanta el amor, pero no soy toquetona ni abrazadora. Muchas veces me dicen que soy un poco fría porque no suelo hacer cartitas ni me gustan las ceremonias del compromiso. Juan es más cariñoso y demostrativo, todos los días me manda un mensaje a la mañana diciéndome que me ama", dice.