Durante los inicios de la banda, al finalizar el reality Popstarts en el 2001 las cosas no fueron tan claras como hoy: "Me costaba porque que no tenía tiempo para mi vida y cuando lo tenía se mezclaba con trabajo porque todos me reconocían, fue una pérdida de libertad, no tenia espacio ni tiempo para ir a tomar un helado con mi novio. Muy de golpe hubo que estar a la altura de las circunstancias, cuando veníamos de una vida diferente".