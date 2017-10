—Siempre he querido ser yo. Sí había como algo muy claro. Siempre hay como un mito urbano de que un artista urbano graba su música para luego ir a golpear puertas para que lo escuchen. No es algo que yo suela decir ni compartir pero es algo que me llegaba mucho. Y me dije a mí mismo que no quería que eso me pasara nunca. Entonces, nunca grababa canciones para golpear puertas para que me escucharan. Simplemente, escribía canciones para que en algún momento alguien las vea, y eso fue lo que hice hasta el momento que pasó.