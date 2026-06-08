El fin de un “elefante blanco”: demolerán un edificio en construcción de 14 pisos abandonado hace una década en Escobar

Estructura de hormigón inacabada del Edificio Floreal del Sol, conocido como el "elefante blanco" de Escobar

El Juzgado Civil y Comercial N°4 de Zárate-Campana autorizó la demolición total del edificio inconcluso del proyecto Floreal del Sol, ubicado en la avenida San Martín 565, en las cercanías del centro de Escobar. Se trata de un proyecto de viviendas de lujo que se presentaba como una opción de inversión rentable. Ahora se investiga una presunta estafa.

La resolución judicial responde a un pedido formal de la Municipalidad de Escobar, que fundamentó la solicitud en la necesidad de garantizar la seguridad pública.

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“Ante los distintos riesgos que provoca la edificación inconclusa y abandonada y su impacto potencial en cuanto a la seguridad estructural por riesgo de hundimiento o deslizamiento de suelo haciendo peligrar su estabilidad, se autoriza a la demolición de la totalidad de dicha construcción”, indica el documento judicial.

El fallo, según informó el portal El Día de Escobar, ordena no solo la demolición del edificio de 14 pisos, paralizado hace más de una década, sino también el desmonte de una grúa torre de aproximadamente 30 metros de altura y la remoción de andamios, encofrados y otros elementos que representan un peligro para el entorno.

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La resolución judicial responde a un pedido formal del Municipio, que fundamentó la solicitud en la necesidad de garantizar la seguridad pública

“Por riesgo de colapso de la grúa torre de aproximadamente 50 metros de altura con sus contrapesos y accesorios, que está sin funcionamiento por más 10 años, se proceda a su inmediato desanclaje del terreno, desarme y retiro del lugar por constituir un factor de riesgo para la seguridad de su entorno (viviendas y personas)”, ordena el juzgado.

“Esta tarea quedará a cargo de personal especializado del municipio(o de terceros que este contrate) y será con cargo de su costo al titular del inmueble. El municipioresultará depositario de las piezas desmontadas ysus accesorios”, agrega.

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El magistrado Leandro Marcos Cappello consideró que la falta de respuesta por parte de la empresa propietaria, Doro Florida S.A., a los reiterados requerimientos municipales agravó el deterioro de la obra y el suelo donde se emplaza.

La sentencia representa un avance en las gestiones iniciadas por el Municipio, que desde 2022 impulsa medidas para definir el destino de la obra.

El expediente judicial, que sigue abierto, acumula cientos de reclamos de damnificados que esperan una solución para el desarrollo inmobiliario anunciado en 2010 como uno de los más ambiciosos de la zona, y que contemplaba la construcción de seis torres de 14 pisos y un hotel internacional.

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El desarrollo inmobiliario prometía acceso a cocheras desde USD 16.000 y habitaciones de hotel a partir de USD 102.000, bajo un sistema de fideicomiso que aseguraba ganancias en divisas.

El desarrollo inmobiliario prometía acceso a cocheras desde 16 mil dólares y habitaciones de hotel a partir de 102 mil dólares

La propuesta logró captar a numerosos inversores y permitió iniciar la construcción, aunque el proyecto nunca alcanzó la etapa de finalización.

La actividad en la obra quedó completamente suspendida en 2015. A partir de ahí, el tema pasó a la Justicia, donde se investiga una supuesta estafa vinculada a maniobras fraudulentas que habría afectado a más de 240 personas.

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Entre abril de 2011 y mayo de 2016, las inversiones sumaron cerca de 5 millones de dólares, pero los compradores nunca recibieron las propiedades prometidas.

La sentencia se encuentra en primera instancia y podría ser apelada por los dueños, lo que dejaría la medida en suspenso hasta que el proceso judicial avance y se definan los aspectos operativos para la ejecución de la demolición.

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El documento judicial subraya que no existen impedimentos legales para el retiro de la grúa ni de los elementos de riesgo, incluso en relación a medidas cautelares dictadas en otras causas vinculadas al predio.

Mientras la resolución aguarda quedar firme, el edificio permanece sin uso y el futuro del terreno sigue indefinido, a la espera de que el proceso judicial se complete.

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