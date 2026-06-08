Economía

El fin de un “elefante blanco”: demolerán un edificio en construcción de 14 pisos abandonado hace una década en Escobar

Lo decidió la Justicia a pedido del municipio local. El proyecto inconcluso suma además numerosos reclamos por una posible estafa

Guardar
Google icon
Vista aérea de un edificio de hormigón de muchos pisos sin terminar, con andamios visibles en la parte superior, rodeado de árboles y edificios bajos
Estructura de hormigón inacabada del Edificio Floreal del Sol, conocido como el "elefante blanco" de Escobar

El Juzgado Civil y Comercial N°4 de Zárate-Campana autorizó la demolición total del edificio inconcluso del proyecto Floreal del Sol, ubicado en la avenida San Martín 565, en las cercanías del centro de Escobar. Se trata de un proyecto de viviendas de lujo que se presentaba como una opción de inversión rentable. Ahora se investiga una presunta estafa.

La resolución judicial responde a un pedido formal de la Municipalidad de Escobar, que fundamentó la solicitud en la necesidad de garantizar la seguridad pública.

PUBLICIDAD

“Ante los distintos riesgos que provoca la edificación inconclusa y abandonada y su impacto potencial en cuanto a la seguridad estructural por riesgo de hundimiento o deslizamiento de suelo haciendo peligrar su estabilidad, se autoriza a la demolición de la totalidad de dicha construcción”, indica el documento judicial.

El fallo, según informó el portal El Día de Escobar, ordena no solo la demolición del edificio de 14 pisos, paralizado hace más de una década, sino también el desmonte de una grúa torre de aproximadamente 30 metros de altura y la remoción de andamios, encofrados y otros elementos que representan un peligro para el entorno.

PUBLICIDAD

Vista aérea de un edificio de hormigón de muchos pisos sin terminar, con andamios visibles en la parte superior, rodeado de árboles y edificios bajos
La resolución judicial responde a un pedido formal del Municipio, que fundamentó la solicitud en la necesidad de garantizar la seguridad pública

“Por riesgo de colapso de la grúa torre de aproximadamente 50 metros de altura con sus contrapesos y accesorios, que está sin funcionamiento por más 10 años, se proceda a su inmediato desanclaje del terreno, desarme y retiro del lugar por constituir un factor de riesgo para la seguridad de su entorno (viviendas y personas)”, ordena el juzgado.

“Esta tarea quedará a cargo de personal especializado del municipio(o de terceros que este contrate) y será con cargo de su costo al titular del inmueble. El municipioresultará depositario de las piezas desmontadas ysus accesorios”, agrega.

El magistrado Leandro Marcos Cappello consideró que la falta de respuesta por parte de la empresa propietaria, Doro Florida S.A., a los reiterados requerimientos municipales agravó el deterioro de la obra y el suelo donde se emplaza.

La sentencia representa un avance en las gestiones iniciadas por el Municipio, que desde 2022 impulsa medidas para definir el destino de la obra.

El expediente judicial, que sigue abierto, acumula cientos de reclamos de damnificados que esperan una solución para el desarrollo inmobiliario anunciado en 2010 como uno de los más ambiciosos de la zona, y que contemplaba la construcción de seis torres de 14 pisos y un hotel internacional.

El desarrollo inmobiliario prometía acceso a cocheras desde USD 16.000 y habitaciones de hotel a partir de USD 102.000, bajo un sistema de fideicomiso que aseguraba ganancias en divisas.

Vista aérea de un edificio de hormigón de muchos pisos sin terminar, con andamios visibles en la parte superior, rodeado de árboles y edificios bajos
El desarrollo inmobiliario prometía acceso a cocheras desde 16 mil dólares y habitaciones de hotel a partir de 102 mil dólares

La propuesta logró captar a numerosos inversores y permitió iniciar la construcción, aunque el proyecto nunca alcanzó la etapa de finalización.

La actividad en la obra quedó completamente suspendida en 2015. A partir de ahí, el tema pasó a la Justicia, donde se investiga una supuesta estafa vinculada a maniobras fraudulentas que habría afectado a más de 240 personas.

Entre abril de 2011 y mayo de 2016, las inversiones sumaron cerca de 5 millones de dólares, pero los compradores nunca recibieron las propiedades prometidas.

La sentencia se encuentra en primera instancia y podría ser apelada por los dueños, lo que dejaría la medida en suspenso hasta que el proceso judicial avance y se definan los aspectos operativos para la ejecución de la demolición.

El documento judicial subraya que no existen impedimentos legales para el retiro de la grúa ni de los elementos de riesgo, incluso en relación a medidas cautelares dictadas en otras causas vinculadas al predio.

Mientras la resolución aguarda quedar firme, el edificio permanece sin uso y el futuro del terreno sigue indefinido, a la espera de que el proceso judicial se complete.

Temas Relacionados

Floreal del SolEscobarestafaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una multinacional francesa le confirmó a Caputo una inversión de USD 400 millones para montar una planta en Bahía Blanca

Louis Dreyfus Company notificó al ministro de Economía la decisión de instalar un complejo industrial para procesar girasol y soja, con el objetivo de expandir la capacidad exportadora y generar empleo en la región

Una multinacional francesa le confirmó a Caputo una inversión de USD 400 millones para montar una planta en Bahía Blanca

El último líder analógico

En tiempos de mundos digitales, la vida y muerte del Indio Solari deja un fuerte mensaje para ejecutivos y organizaciones que buscan conformar comunidades que trasciendan el corto plazo. Apuntes para líderes en desarrollo

El último líder analógico

Tecnología sin fricción y nueva economía digital: el desafío del consumo masivo

La conveniencia en línea trasladó a las empresas tareas que antes hacía el comprador, como el picking, el empaquetado y la última milla, y elevó costos fijos en cada orden

Tecnología sin fricción y nueva economía digital: el desafío del consumo masivo

Pick ups, el escudo nacional: en 2025 casi el 60% de la producción automotriz argentina fueron camionetas

Así lo reveló el informe anual de Adefa, la cámara de fabricantes de autos en Argentina. La apertura de las importaciones tuvo fuerte impacto en la producción de autos de pasajeros y SUV

Pick ups, el escudo nacional: en 2025 casi el 60% de la producción automotriz argentina fueron camionetas

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% en mayo y acumula un alza de 33,1% en los últimos doce meses

El índice porteño mostró subas en bienes y servicios regulados, con fuerte incidencia de alimentos, educación y salud. El dato implica una desaceleración frente al 2,5% que había marcado en abril y el pico de 3,0% que había alcanzado en marzo

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% en mayo y acumula un alza de 33,1% en los últimos doce meses

DEPORTES

“Cree en grande”: la emotiva campaña que lanzó Conmebol de cara al inicio del Mundial 2026

“Cree en grande”: la emotiva campaña que lanzó Conmebol de cara al inicio del Mundial 2026

La cruda confesión de Ronald Koeman al hablar sobre la enfermedad de su esposa en la previa del Mundial 2026: “Es difícil”

Simone Biles reveló que estuvo al borde de la muerte: “Mi cuerpo se desplomó”

Leandro Paredes, íntimo: la interna de su vuelta a Boca Juniors, el deseo de jugar con Neymar y los rumores sobre el interés del Inter Miami

Conmoción en la NBA: murió Stacey King, el tricampeón en los Chicago Bulls de Jordan que pasó por el básquet argentino

TELESHOW

El dolor que María Rosa Fugazot nunca pudo superar: la muerte de su hijo René Bertrand marcó sus últimos días

El dolor que María Rosa Fugazot nunca pudo superar: la muerte de su hijo René Bertrand marcó sus últimos días

La actriz Cristina Tejedor despidió a su compañera María Rosa Fugazot: “Ella lo único que hacía era hablar y recordar a René”

El conmovedor gesto de Viru, la esposa del Indio Solari con una fan desconsolada: “Yo le doy un beso de tu parte”

Entre boxes, Nicole Neumann y su hijo Cruz alentaron a Manu Urcera en la carrera de automovilismo

Finalizó el velorio del Indio Solari: así fue el mensaje oficial tras la histórica despedida popular

INFOBAE AMÉRICA

La ONU alertó que El Niño podría agravar la inseguridad alimentaria de 2,6 millones de personas en Ecuador

La ONU alertó que El Niño podría agravar la inseguridad alimentaria de 2,6 millones de personas en Ecuador

Rodrigo Paz: “No permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para destruir la democracia”

93% de los graduados universitarios en Costa Rica consigue empleo, según OlaP

Una explosión en un generador surge como nueva hipótesis del incendio que destruyó 35 embarcaciones en Manta

Renunció la canciller Sommerfeld y Daniel Noboa nombró a Roberto Kury al frente de la diplomacia ecuatoriana