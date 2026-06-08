Costa Rica

93% de los graduados universitarios en Costa Rica consigue empleo, según OlaP

Más de dos tercios de los titulados son primera generación universitaria y casi el 80% proviene de colegios públicos

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Cinco jóvenes graduados de espaldas, con togas negras, birretes y estolas amarillas, observan una gran bandera de Costa Rica ondeando al fondo bajo un cielo despejado.
Más del 60% de los egresados son mujeres y casi el 69% representa la primera generación universitaria en sus familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe más reciente del Observatorio Laboral de Profesiones (OlaP) revela que el 93% de las personas graduadas de la universidad logra insertarse en el mercado laboral en Costa Rica, lo que representa uno de los niveles más altos de empleo para titulados en la región.

De acuerdo con los datos presentados por OlaP y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), este indicador pone en evidencia una fuerte vinculación entre la educación superior y la empleabilidad efectiva.

El perfil de quienes egresan de la universidad muestra una realidad diversa y en transformación. Según el reporte, el 60.1% de los graduados son mujeres, mientras que el 68.5% corresponde a la primera generación de universitarios en sus familias. Además, el 78.6% de los titulados proviene de colegios públicos, una cifra que subraya la relevancia de la educación estatal en la movilidad social y el acceso a la formación superior.

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Uno de los factores que explican la alta empleabilidad es la rápida inserción en sectores estratégicos. Las áreas de Computación, Ingeniería y Ciencias de la Salud lideran el índice de colocación laboral, proporcionando oportunidades inmediatas a quienes egresan de estas disciplinas.

Según el análisis de OlaP, estos campos presentan una demanda sostenida de profesionales y constituyen polos clave para el desarrollo económico y tecnológico del país.

El acceso a la universidad para sectores históricamente excluidos también se ve reflejado en el papel de las becas. El 30.5% de los graduados recibió algún tipo de beca universitaria, mientras que en las universidades públicas este porcentaje asciende al 66.1%. Este apoyo financiero resulta crucial para que estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos puedan completar sus estudios y mejorar sus perspectivas laborales.

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Un collage de tres imágenes: un hombre en un centro de datos, ingenieros en una obra de construcción y un equipo de cirujanos en un quirófano.
Computación, Ingeniería y Ciencias de la Salud figuran entre las áreas con mayor rapidez de inserción laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de OlaP señala que la formación académica no termina con la obtención del título. El 76.7% de los profesionales sigue estudiando después de graduarse, ya sea a través de posgrados, diplomados o especializaciones. Esta tendencia muestra un compromiso con la actualización permanente y la adquisición de nuevas competencias, en línea con las demandas de un mercado laboral cada vez más dinámico y competitivo.

Otra característica destacada es la equidad de género en los egresos universitarios. El predominio femenino entre los graduados refleja cambios sociales y culturales en el acceso de las mujeres a la educación superior, así como su incidencia creciente en sectores tradicionales y emergentes de la economía.

El estudio presentado por CONARE y OlaP ofrece una radiografía precisa de la población universitaria y de los mecanismos que facilitan su incorporación al empleo. Entre los factores que favorecen la inserción laboral, la pertenencia a áreas de alta demanda y el acceso a becas aparecen como elementos determinantes. Los datos también sugieren que la universidad pública mantiene un papel preponderante en la formación de profesionales provenientes de contextos menos favorecidos.

El 76,7% de los profesionales continúa su formación académica tras obtener el título universitario. Fuente: Universidad de Costa Rica
El 76,7% de los profesionales continúa su formación académica tras obtener el título universitario. Fuente: Universidad de Costa Rica

El seguimiento a las trayectorias de los graduados confirma que la educación superior continúa siendo una vía efectiva para mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional. Al mismo tiempo, la prevalencia de la formación continua entre los titulados indica una respuesta activa a los retos de la innovación y la especialización en sectores estratégicos.

Según las cifras de OlaP, la combinación de alta empleabilidad, diversidad social y compromiso con la capacitación permanente configura un panorama alentador para quienes apuestan por la educación universitaria en el país centroamericano.

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