América Latina

Una explosión en un generador surge como nueva hipótesis del incendio que destruyó 35 embarcaciones en Manta

Una explosión en un generador durante labores de mantenimiento surge como la principal hipótesis

Guardar
Google icon
Fotografía de dos embarcación incendiándose este 6 de junio de 2026, en el puerto de Manta (Ecuador). EFE/ Ariel Ochoa
Fotografía de dos embarcación incendiándose este 6 de junio de 2026, en el puerto de Manta (Ecuador). EFE/ Ariel Ochoa

Las investigaciones sobre el incendio que destruyó 35 embarcaciones en el puerto de Manta durante la mañana del sábado 6 de junio avanzan hacia una nueva hipótesis. Aunque en un primer momento se informó que el siniestro pudo haberse originado durante trabajos de soldadura realizados en una de las naves, las autoridades ahora señalan que una explosión ocurrida en un generador diésel mientras se efectuaban labores de mantenimiento sería el evento que desencadenó la emergencia.

El Ministerio del Interior informó el domingo 7 de junio que las diligencias preliminares permitieron descartar, por el momento, cualquier indicio de atentado o acción intencional. Según la entidad, el incendio se habría iniciado en la embarcación pesquera denominada “Jesús es mi Rey”, donde se realizaban trabajos mecánicos y eléctricos relacionados con uno de sus generadores diésel.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado oficial, varios testigos coincidieron en que durante las labores de mantenimiento se produjo una explosión en el equipo, seguida de un incendio que no pudo ser controlado de manera inmediata. Las llamas se expandieron rápidamente debido a las condiciones en las que se encontraban las embarcaciones fondeadas en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta.

INCENDIO EN EL PUERTO DE MANTA, DE ECUADOR

Las autoridades indicaron que el fuego provocó el desprendimiento de las líneas de anclaje de la embarcación donde se originó la emergencia. Como consecuencia, la nave se desplazó sin control y las llamas alcanzaron a otras embarcaciones ubicadas en las inmediaciones, lo que favoreció la propagación del incendio en cuestión de minutos.

PUBLICIDAD

El ECU 911 recibió la alerta a las 11:52 del sábado. La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de Manta, personal de la Capitanía del Puerto, la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras instituciones de respuesta. Durante varias horas se ejecutaron labores para contener las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras zonas portuarias.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron extensas columnas de humo negro visibles desde distintos sectores de la ciudad y embarcaciones envueltas en fuego. En videos grabados por ciudadanos se observó cómo algunas naves ardían completamente mientras otras eran remolcadas para intentar aislarlas del foco principal del incendio.

INCENDIO EN EL PUERTO DE MANTA, DE ECUADOR

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó que el siniestro afectó a un total de 35 embarcaciones. De ellas, 14 correspondían a barcos pesqueros y 21 a lanchas artesanales de fibra de vidrio. Además, dos personas resultaron heridas con quemaduras y fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica.

Durante las primeras horas posteriores al incendio circularon distintas versiones sobre las posibles causas. Entre ellas figuró la hipótesis de que trabajos de soldadura habrían generado las chispas que iniciaron el fuego. Esa posibilidad fue recogida inicialmente por reportes preliminares de organismos de respuesta y medios de comunicación.

Sin embargo, los resultados iniciales de las investigaciones apuntan ahora a una secuencia distinta de acontecimientos. La explosión registrada en el generador durante las labores de mantenimiento aparece como el principal detonante considerado por las autoridades, aunque el Ministerio del Interior precisó que las investigaciones continúan para establecer con exactitud las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

Manta fue calificada como el centro de negocio del crimen organizado en Ecuador.
Manta fue calificada como el centro de negocio del crimen organizado en Ecuador.

La evaluación de daños materiales se mantiene en curso. Equipos técnicos de distintas instituciones trabajan en la identificación de afectaciones a las embarcaciones, infraestructura y actividades productivas vinculadas al sector pesquero de Manta. Paralelamente, se desarrollan peritajes especializados para determinar el origen definitivo del fuego y reconstruir la secuencia de eventos ocurridos antes de la emergencia.

El puerto de Manta es considerado uno de los principales centros pesqueros del país. Por eso, la magnitud del incendio ha generado preocupación entre armadores, pescadores y autoridades locales, mientras continúan las investigaciones destinadas a esclarecer las causas de uno de los mayores siniestros registrados en la actividad pesquera de la ciudad en los últimos años.

Temas Relacionados

Incendio MantaManta Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La SE-CONRED promueve el plan familiar de respuesta ante emergencias en Guatemala

La secretaría ejecutiva de la CONRED llamó a organizarse en casa, al sostener que la preparación doméstica mejora decisiones y permite actuar a tiempo ante desastres

La SE-CONRED promueve el plan familiar de respuesta ante emergencias en Guatemala

Disminuyeron los nacimientos y muertes en República Dominicana en cinco años

Los nacimientos ocurridos por año, según país de nacionalidad de la madre entre 2021-2025, siguen siendo liderados por República Dominicana y luego por Haití. La mayoría de los dominicanos se convierten en padres entre los 20 y 34 años.

Disminuyeron los nacimientos y muertes en República Dominicana en cinco años

El Salvador cumple cinco años de la Ley Bitcoin con un alcance más acotado tras varias reformas

La normativa que convirtió al país en el primero en dar curso legal a la criptomoneda eliminó la aceptación obligatoria, restringió su uso al ámbito privado y reafirmó al dólar estadounidense en las obligaciones estatales

El Salvador cumple cinco años de la Ley Bitcoin con un alcance más acotado tras varias reformas

El Salvador registra 21 embarazos adolescentes diarios, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas

Aunque El Salvador ha logrado bajar significativamente los embarazos en adolescentes, las jóvenes siguen enfrentando duras realidades familiares, desafíos emocionales y una constante lucha por no dejar de lado sus sueños personales y académicos

El Salvador registra 21 embarazos adolescentes diarios, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas

Protección Civil advirtió que el sistema frente al Pacífico tiene 90% de probabilidad de evolución ciclónica y dejaría acumulados fuertes entre el lunes 8 y el jueves 11, sobre todo en costa y montañas

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El fin de un “elefante blanco”: demolerán un edificio en construcción de 14 pisos abandonado hace una década en Escobar

El fin de un “elefante blanco”: demolerán un edificio en construcción de 14 pisos abandonado hace una década en Escobar

Gabinete de Seguridad presume cifra más baja de homicidios dolosos en la administración de Sheinbaum: hubo 28 casos este domingo

Naranjas, limones, tomates y melocotones bajo sospecha: la UE detecta sustancias prohibidas en importaciones agrícolas de Egipto

Lo que nunca debes hacer al preparar tu desayuno si quieres evitar enfermedades gastrointestinales

Rematan precios para el amistoso de este noche en Puebla: así recibieron los aficionados a la Selección Española

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador dispone de 180 albergues para atender emergencias climáticas por baja presión y la tormenta Boris

El Salvador dispone de 180 albergues para atender emergencias climáticas por baja presión y la tormenta Boris

Las autoridades activan alertas en cuatro países de Centroamérica por una posible depresión tropical

El poema final de Julio Le Parc suma otra emoción a la exposición del Tate Modern

Berlín enfrenta una amenaza invisible en sus barrios residenciales

Bolivia necesita restituir los elementos esenciales de la democracia para salir de la crisis

ENTRETENIMIENTO

Lewis Hamilton oficializa su romance con Kim Kardashian en el podio de Mónaco: “Es increíble contar con su apoyo”

Lewis Hamilton oficializa su romance con Kim Kardashian en el podio de Mónaco: “Es increíble contar con su apoyo”

La película cristiana que se convirtió en furor en Netflix

“Backrooms: sin salida”: Superó los 100 millones de dólares en seis días y convirtió a Kane Parsons en el director más joven en liderar la taquilla

Tom Holland explicó por qué su amistad con Jacob Batalon cambió la forma de ver a Spider-Man

Las diez películas recomendadas para ver antes de “La Odisea” de Christopher Nolan