Una explosión en un generador surge como nueva hipótesis del incendio que destruyó 35 embarcaciones en Manta

Fotografía de dos embarcación incendiándose este 6 de junio de 2026, en el puerto de Manta (Ecuador). EFE/ Ariel Ochoa

Las investigaciones sobre el incendio que destruyó 35 embarcaciones en el puerto de Manta durante la mañana del sábado 6 de junio avanzan hacia una nueva hipótesis. Aunque en un primer momento se informó que el siniestro pudo haberse originado durante trabajos de soldadura realizados en una de las naves, las autoridades ahora señalan que una explosión ocurrida en un generador diésel mientras se efectuaban labores de mantenimiento sería el evento que desencadenó la emergencia.

El Ministerio del Interior informó el domingo 7 de junio que las diligencias preliminares permitieron descartar, por el momento, cualquier indicio de atentado o acción intencional. Según la entidad, el incendio se habría iniciado en la embarcación pesquera denominada “Jesús es mi Rey”, donde se realizaban trabajos mecánicos y eléctricos relacionados con uno de sus generadores diésel.

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De acuerdo con el comunicado oficial, varios testigos coincidieron en que durante las labores de mantenimiento se produjo una explosión en el equipo, seguida de un incendio que no pudo ser controlado de manera inmediata. Las llamas se expandieron rápidamente debido a las condiciones en las que se encontraban las embarcaciones fondeadas en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta.

Las autoridades indicaron que el fuego provocó el desprendimiento de las líneas de anclaje de la embarcación donde se originó la emergencia. Como consecuencia, la nave se desplazó sin control y las llamas alcanzaron a otras embarcaciones ubicadas en las inmediaciones, lo que favoreció la propagación del incendio en cuestión de minutos.

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El ECU 911 recibió la alerta a las 11:52 del sábado. La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de Manta, personal de la Capitanía del Puerto, la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras instituciones de respuesta. Durante varias horas se ejecutaron labores para contener las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras zonas portuarias.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron extensas columnas de humo negro visibles desde distintos sectores de la ciudad y embarcaciones envueltas en fuego. En videos grabados por ciudadanos se observó cómo algunas naves ardían completamente mientras otras eran remolcadas para intentar aislarlas del foco principal del incendio.

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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó que el siniestro afectó a un total de 35 embarcaciones. De ellas, 14 correspondían a barcos pesqueros y 21 a lanchas artesanales de fibra de vidrio. Además, dos personas resultaron heridas con quemaduras y fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica.

Durante las primeras horas posteriores al incendio circularon distintas versiones sobre las posibles causas. Entre ellas figuró la hipótesis de que trabajos de soldadura habrían generado las chispas que iniciaron el fuego. Esa posibilidad fue recogida inicialmente por reportes preliminares de organismos de respuesta y medios de comunicación.

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Sin embargo, los resultados iniciales de las investigaciones apuntan ahora a una secuencia distinta de acontecimientos. La explosión registrada en el generador durante las labores de mantenimiento aparece como el principal detonante considerado por las autoridades, aunque el Ministerio del Interior precisó que las investigaciones continúan para establecer con exactitud las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

Manta fue calificada como el centro de negocio del crimen organizado en Ecuador.

La evaluación de daños materiales se mantiene en curso. Equipos técnicos de distintas instituciones trabajan en la identificación de afectaciones a las embarcaciones, infraestructura y actividades productivas vinculadas al sector pesquero de Manta. Paralelamente, se desarrollan peritajes especializados para determinar el origen definitivo del fuego y reconstruir la secuencia de eventos ocurridos antes de la emergencia.

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El puerto de Manta es considerado uno de los principales centros pesqueros del país. Por eso, la magnitud del incendio ha generado preocupación entre armadores, pescadores y autoridades locales, mientras continúan las investigaciones destinadas a esclarecer las causas de uno de los mayores siniestros registrados en la actividad pesquera de la ciudad en los últimos años.