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A 3 días del Mundial 2026, Sheinbaum sienta en Palacio Nacional a toda la Liga MX y la FMF

Amaury Vergara, presidente del Club Guadalajara, fue el único dueño que no estuvo presente

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Los 17 dueños de los equipos de la Liga MX estuvieron presentes en Palacio Nacional (Captura de pantalla)
A tres días del inicio del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional a presidentes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol para delinear el papel social del torneo (Captura de pantalla)

A tres días del inicio del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional a presidentes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol para delinear el papel social del torneo. La cita subrayó la apuesta federal por dejar un legado formativo en la niñez mexicana a partir del futbol.

Durante la Mañanera de este lunes 8 de junio, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, destacó que el país suma más de 1,130,000 estudiantes inscritos en programas escolares de futbol, con 40% de afición femenil y cobertura total en los 32 estados. El crecimiento, explicó, responde a una estrategia diseñada en alianza con la CONADE, la SEP y la FIFA, que parte de la formación infantil y culmina en el alto rendimiento.

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El presidente de la liga mexicana, Mikel Arriola, habla durante una rueda de prensa en Toluca (México). Imagen de archivo. EFE/ Felipe Gutiérrez
El presidente de la liga mexicana, Mikel Arriola, habla durante una rueda de prensa en Toluca (México). Imagen de archivo. EFE/ Felipe Gutiérrez

Dueños de los equipos que estuvieron presentes

  1. América | Emilio Azcárraga
  2. Cruz Azul |Víctor Velázquez
  3. Pachuca | Armando Martínez
  4. Atlas | Alejandro Irarragorri
  5. Chivas | Alejandro Manzo
  6. Santos | Alejandro Alejandro Irarragorri
  7. Juárez | Alejandra de la Verga
  8. Necaxa | Santiago Tinajero
  9. Puebla | Manuel Jiménez
  10. Tigres | Mauro Doehner
  11. Monterrey | Pedro Esquivel
  12. UNAM | Luis Raúl Pérez
  13. Tijuana | Jorge Alberto Hank
  14. Toluca | Francisco Suinaga
  15. San Luis | Jacobo Payan
  16. Querétaro | Marc Spiegel
  17. Atlante | Emilio Escalante

Crecimiento en programas deportivos

La estructura nacional de futbol articula academias certificadas, una red de visores y apoyos académicos para que ningún talento quede fuera. Dieciocho clubes de la Liga MX y 290 de la Liga Premier y Tercera División Profesional suman casi 16,000 jugadores en formación, incluidas 2,000 mujeres.

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La estructura nacional de futbol articula academias certificadas, una red de visores y apoyos académicos para que ningún talento quede fuera (captura de pantalla)
La estructura nacional de futbol articula academias certificadas, una red de visores y apoyos académicos para que ningún talento quede fuera (captura de pantalla)

Arriola detalló: “Hoy, el cien por ciento de los clubes de la Liga MX aportan jugadores a selecciones juveniles de ambas ramas”.

El sistema nacional de formación, sostiene Arriola, ya impacta en comunidades marginadas a través de egresados que enseñan futbol y promueven valores y disciplina. La expansión de la red de detección de talento, que abarca México y Estados Unidos, permitió observar a más de 11,000 jugadoras y jugadores en 2025, con 94% de las convocatorias femeniles.

El modelo, enfatiza, no es solo deportivo: “Esto no solo es formar futbolistas, es formar disciplina y valores, forjar comunidad y alejar a miles de niñas y niños de contextos de riesgo”, comentó Mikel.

En 2026, la meta es consolidar una red de 2,000 academias certificadas y una plataforma de iniciación gratuita para docentes, madres, padres y entrenadores.

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