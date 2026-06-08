A 3 días del Mundial 2026, Sheinbaum sienta en Palacio Nacional a toda la Liga MX y la FMF

A tres días del inicio del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional a presidentes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol para delinear el papel social del torneo. La cita subrayó la apuesta federal por dejar un legado formativo en la niñez mexicana a partir del futbol.
Durante la Mañanera de este lunes 8 de junio, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, destacó que el país suma más de 1,130,000 estudiantes inscritos en programas escolares de futbol, con 40% de afición femenil y cobertura total en los 32 estados. El crecimiento, explicó, responde a una estrategia diseñada en alianza con la CONADE, la SEP y la FIFA, que parte de la formación infantil y culmina en el alto rendimiento.
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Dueños de los equipos que estuvieron presentes
- América | Emilio Azcárraga
- Cruz Azul |Víctor Velázquez
- Pachuca | Armando Martínez
- Atlas | Alejandro Irarragorri
- Chivas | Alejandro Manzo
- Santos | Alejandro Alejandro Irarragorri
- Juárez | Alejandra de la Verga
- Necaxa | Santiago Tinajero
- Puebla | Manuel Jiménez
- Tigres | Mauro Doehner
- Monterrey | Pedro Esquivel
- UNAM | Luis Raúl Pérez
- Tijuana | Jorge Alberto Hank
- Toluca | Francisco Suinaga
- San Luis | Jacobo Payan
- Querétaro | Marc Spiegel
- Atlante | Emilio Escalante
Crecimiento en programas deportivos
La estructura nacional de futbol articula academias certificadas, una red de visores y apoyos académicos para que ningún talento quede fuera. Dieciocho clubes de la Liga MX y 290 de la Liga Premier y Tercera División Profesional suman casi 16,000 jugadores en formación, incluidas 2,000 mujeres.
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Arriola detalló: “Hoy, el cien por ciento de los clubes de la Liga MX aportan jugadores a selecciones juveniles de ambas ramas”.
El sistema nacional de formación, sostiene Arriola, ya impacta en comunidades marginadas a través de egresados que enseñan futbol y promueven valores y disciplina. La expansión de la red de detección de talento, que abarca México y Estados Unidos, permitió observar a más de 11,000 jugadoras y jugadores en 2025, con 94% de las convocatorias femeniles.
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El modelo, enfatiza, no es solo deportivo: “Esto no solo es formar futbolistas, es formar disciplina y valores, forjar comunidad y alejar a miles de niñas y niños de contextos de riesgo”, comentó Mikel.
En 2026, la meta es consolidar una red de 2,000 academias certificadas y una plataforma de iniciación gratuita para docentes, madres, padres y entrenadores.
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