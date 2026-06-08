Renunció la canciller Sommerfeld y Daniel Noboa nombró a Roberto Kury al frente de la diplomacia ecuatoriana

Gabriela Sommerfeld en una foto de archivo. REUTERS/Eduardo Munoz

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, presentó su renuncia al cargo la noche del 7 de junio de 2026 y, pocas horas después, el presidente Daniel Noboa designó como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a Roberto Kury, quien hasta ese momento se desempeñaba como ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La salida de Sommerfeld se produjo tras más de dos años y medio al frente de la política exterior ecuatoriana, función que asumió en noviembre de 2023 con el inicio del primer mandato de Noboa.

La ahora excanciller anunció su decisión mediante una carta pública difundida a través de los canales oficiales de la Cancillería. En el documento señaló que su renuncia obedece a “motivos personales y de salud” y agradeció la confianza depositada por el presidente durante su gestión. Sommerfeld también realizó un balance de su labor al frente de la diplomacia ecuatoriana y afirmó que su equipo trabajó para fortalecer la presencia internacional del país, ampliar espacios de cooperación y consolidar relaciones con gobiernos y organismos multilaterales.

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Minutos después de la difusión de la carta, la Presidencia de la República emitió un comunicado oficial en el que confirmó la aceptación de la renuncia y anunció la designación de Roberto Kury como nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El Gobierno destacó la trayectoria de Sommerfeld y agradeció su labor en la conducción de la política exterior ecuatoriana durante la administración de Noboa.

Roberto Kury, el nuevo canciller de Ecuador.

En el comunicado oficial, la Presidencia señaló que durante la gestión de Sommerfeld se impulsaron acciones destinadas a fortalecer la presencia internacional de Ecuador, ampliar la cooperación estratégica con países aliados y posicionar en foros internacionales la estrategia gubernamental de lucha contra el crimen organizado transnacional. Asimismo, indicó que el nuevo canciller tendrá la responsabilidad de continuar una política exterior que el Ejecutivo define como firme, estratégica y alineada con los intereses nacionales.

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Roberto Kury llega a la Cancillería tras desempeñarse como ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Antes de asumir esa cartera participó en distintos proyectos vinculados al sector tecnológico y empresarial. Según la información difundida por el Gobierno y medios nacionales, es ingeniero en Ciencias de la Administración y posee una maestría en Administración de Empresas obtenida en Estados Unidos. También ocupó cargos ejecutivos en el sector privado y fue gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

La designación de Kury representa uno de los cambios más relevantes dentro del gabinete presidencial en medio del proceso de reestructuración institucional impulsado por Noboa durante las últimas semanas. En días recientes, el Ejecutivo anunció una reducción del número de ministerios y una reorganización de varias entidades estatales como parte de una estrategia orientada a modificar la estructura administrativa del Gobierno.

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La empresaria Gabriela Sommerfeld cuando fue nombrada canciller de Ecuador. (Presidencia de Ecuador)

Durante la gestión de Gabriela Sommerfeld, la política exterior ecuatoriana estuvo marcada por diversos acontecimientos de relevancia internacional. Entre ellos se encuentran la crisis diplomática con México tras el ingreso de la fuerza pública ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito en abril de 2024, el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, cambios en la posición ecuatoriana sobre distintos asuntos internacionales y una activa agenda de promoción de inversiones y cooperación internacional.

La salida de Sommerfeld se produce además en un contexto político en el que su nombre había comenzado a aparecer en distintas conversaciones sobre eventuales candidaturas para futuras elecciones locales, aunque ni la excanciller ni el Gobierno vincularon su renuncia con actividades políticas. En la carta difundida este domingo, la exfuncionaria insistió en que la decisión responde exclusivamente a consideraciones personales y de salud.

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