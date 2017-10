—Hay una cultura de que la maternidad te tiene que poner contenta y que no hay nada mejor que te pueda pasar. Y creo que ese es un límite que se le pone a la mujer culturalmente, y no es la realidad. El embarazo es un proceso muy intenso y avasallante, entonces es natural que las mujeres se sientan extrañas con ese proceso. Y está bueno decirlo porque si no está el mandato de que la mujer solo existe para ser madre, y no es así. También para saber que te pueden pasar mil cosas con la maternidad, no solamente estar feliz porque tenés una función en la vida finalmente como mujer, sino que te puede pasar que estás extraña. Y a Romina, el personaje de la película, le pasa eso: tiene una vida bastante convencional, con un marido, con un trabajo fijo, y es madre, y no la está pasando para nada bien. Está bueno que se muestren estos dobleces de la maternidad, la amistad femenina y la mujer, en general.