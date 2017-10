La actriz mexicana y protagonista de Soy Luna habló de su vida en Buenos Aires, en donde se instaló para grabar la exitosa tira juvenil que ya va por su tercera temporada. "Acá me hice nuevos amigos. Mucha gente me aceptó. Además, me encanta el asado y tomo mate. Lo que me falta es aprender a bailar tango", reconoció quién también reveló cuál fue su primera sensación sobre los fanáticos.