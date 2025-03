Eros Ramazzotti: "Cuando me subo al escenario doy al máximo"

es una de las máximas figuras de la música italiana. Ha vendido más de 60 millones de discos en más de 30 años de carrera. Con éxitos como "La cosa más bella" ("Più bella cosa"), "Cosas de la vida" ("Cose della vita"), "Si bastasen un par de canciones" ("Se bastasse una canzone"), entre otros hits, conquistó al público alrededor del mundo.

Antes de su visita a nuestro país (actuará el jueves 9 de junio en Córdoba y el 11 en Buenos Aires), el artista contó acómo es la repercusión del público con, habló de su relación con la Argentina y recordó su encuentro con su ídolo del fútbol, Lionel Messi.

La gira inició en agosto del año pasado. He recorrido prácticamente casi toda Europa, ahora estoy por Brasil, y estaré en Argentina, Chile y otros países sudamericanos. Después de 30 años de carrera, soy muy agradecido a la gente por todo.

–La respuesta ha sido bellísima. La gente se va de mis conciertos muy satisfecha. Yo no escatimo, cuando me subo a un escenario doy el máximo. Todos los artistas deberían hacer eso, porque la gente compra una entrada, hacen un esfuerzo enorme, tienen que ser retribuidos con dos horas de un gran espectáculo.

–Después de tantos años, es casi natural que te den ganas de parar en algún momento, pero esto es un oficio que no te permite parar. Tenés que encontrar la fuerza y seguir avanzando.

–He buscado contar estos 30 años de carrera, e incluso un poco más porque inicié en el 84, con imágenes e historias de mi vida. Espero poder seguir en la música y escribir otro libro.

–La vida está hecha para hacer experiencias, para buscar caminos, para mejorarse, para hacer el bien. Yo lo he buscado todo, he probado distintas maneras de hacerlo, pero la música me ha dado la posibilidad de expresarme, por eso soy muy feliz, soy muy feliz. Quisiera decirles a los jóvenes que se ocupen de mejorar siempre en la vida.

–A Messi lo he conocido, es un muchacho normalísimo. El error que comete la gente es ver a los grandes personajes como inalcanzables. Ese tipo de personas son las más generosas y buenas. Messi es un gran jugador y una gran persona. Tambi–n soy amigo de Paulo Dybala, que es una persona también muy humilde. Eso es fundamental en todo, tanto en la música como en el fútbol.

–En Argentina tengo miles de anécdotas. Yo me acuerdo de Marcelo Tinelli, fantástico. Jugamos al fútbol con el hermano de Maradona, con Maradona, la gente se enloquecía, te hablo del 1990. He tenido bellísimas experiencias en Argentina, es uno de los países que más me gustan de todos.

Compartir nota:

–El periodista me preguntó '¿vos tenés casa en Milán?'. Yo dije 'sí, una casa afuera, con un jardín grande, con un orto grande'. Yo no sabía que 'orto' era 'orto'. 'Orto' en Italia es huerta y en Argentina es otra cosa. Así Eros Ramazzotti comenzó su gran camino por Sudamérica y en Argentina, porque eso resultó muy simpático.