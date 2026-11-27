Sonnental presenta su tráiler.

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HBO Max publicó el primer adelanto de Sonnental, un thriller alemán de seis episodios creado por Matija Dragojević y producido por Baran bo Odar y Jantje Friese, responsables de Dark. La serie, prevista para marzo de 2027, estará protagonizada por Lisa Vicari y seguirá una investigación criminal conectada con un violento libro infantil del siglo XIX.

Un asesinato abre el caso de Sonnental

Vicari interpretará a Anja Vogler, una perfiladora criminal que regresa a su ciudad natal para investigar un asesinato. Una perfiladora es una especialista que analiza patrones de conducta, escenas del crimen y características de las víctimas para orientar la búsqueda de un responsable.

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El primer caso resulta ser el comienzo de una serie. A medida que aparecen nuevas víctimas, Anja encuentra puntos en común entre los asesinatos y los motivos de Struwwelpeter. El adelanto muestra bosques alemanes, escenarios oscuros y una investigación marcada por el tono noir.

Peter Kurth, actor de Babylon Berlin, encarnará al investigador Norbert Troschitz, quien trabajará con Anja para resolver los crímenes. El reparto incluye a Jan Friedrichsen como Max, el hijo de la protagonista, y a Iris Böhm como Kerstin, su madre.

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También participan Merlin Rose, Maria Simon, Mišel Matičević y Stipe Erceg, aunque sus personajes todavía no fueron detallados. El elenco se completa con Konstantin Lindhorst, Katharina Spiering, Pamuk Pilavci, Maximilian Dirr, Fabian Raabe y Dominik Lindhorst-Apfelthaler.

El origen infantil de los asesinatos

Struwwelpeter fue escrito en 1845 por el médico alemán Heinrich Hoffmann. El autor preparó inicialmente el libro como regalo para su hijo, después de quedar disconforme con la moralización presente en buena parte de la literatura infantil de su época.

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La obra reúne diez poemas rimados sobre niños que reciben castigos extremos por desobedecer o mantener conductas consideradas incorrectas. Entre sus relatos más conocidos aparece el de un niño al que le cortan los pulgares por chuparse el dedo. Sus ilustraciones y desenlaces violentos hicieron que el libro quedara asociado a las advertencias destinadas a asustar a menores que se portaban mal.

Sonnental no trasladará cada relato de manera independiente. La serie empleará las fábulas y sus imágenes como base para un misterio policial: los investigadores deberán descubrir qué relación existe entre las advertencias del libro y la sucesión de cadáveres.

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Ese referente literario sitúa el proyecto dentro de la cultura alemana, tanto por su escenario como por el texto elegido. La escritura quedó en manos de Dragojević y Bob Konrad, quien cuenta con créditos previos en Kleo y 4 Blocks. Se trata de una producción original alemana para HBO Max.

(HBO Max)

El regreso del equipo de Dark

Sonnental marca el nuevo proyecto de Friese y bo Odar después de su etapa en Netflix. Dark se emitió durante tres temporadas entre 2017 y 2020 y construyó una trama de viajes en el tiempo con múltiples épocas, familias y versiones de sus personajes. La serie terminó tras resolver los principales hilos abiertos durante su recorrido.

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La experiencia posterior fue distinta. En 2022, ambos estrenaron 1899, un thriller multilingüe cuyos personajes hablaban idiomas como alemán, inglés y cantonés. Netflix canceló la producción después de una temporada, pese a que su final había dejado la historia abierta y sin resolución.

En Sonnental, Friese y bo Odar ocuparán funciones de producción, mientras que la creación corresponde a Dragojević. Lisa Vicari también aporta un vínculo directo con Dark: allí interpretó a Martha, una de las figuras centrales de la historia.

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Los seis episodios de Sonnental estarán disponibles en HBO Max a partir de marzo de 2027.