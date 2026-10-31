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La Joaqui y Tiago PZK cantaron juntos en vivo por primera vez: de los besos a una sensual performance

La pareja interpretó “Pa’ que te acuerdes” frente al público, desplegó una coreografía de alto voltaje y protagonizó escenas íntimas durante la presentación

Tiago PZK dijo presente en el show de La Joaqui con una sensual performance
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A casi dos meses de haber confirmado su relación, La Joaqui y Tiago PZK cantaron juntos por primera vez sobre un escenario. El encuentro tuvo lugar durante el show que la artista de RKT brindó en el C Art Media, donde el músico apareció como invitado para interpretar con ella “Pa’ que te acuerdes”.

La presentación sumó un nuevo capítulo a la exposición pública de la pareja, que oficializó su noviazgo semanas atrás. La Joaqui recibió a Tiago PZK en medio del recital y ambos compartieron una puesta marcada por las muestras de afecto y una coreografía en la que alternaron canto, baile e interacción con el público.

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El cantante subió al escenario y, apenas se encontró con su novia, se acercó para besarla. Después comenzó su parte de la canción y se movió a su alrededor mientras ella seguía la interpretación. En uno de los pasajes, La Joaqui le dio la espalda y bailó junto a él. Más tarde, Tiago la alzó y la llevó hasta el otro extremo del escenario.

La secuencia continuó con distintos momentos coreográficos. PZK se sentó en una silla mientras la cantante bailaba frente a él y luego se arrodilló para besarlo. Después intercambiaron posiciones: La Joaqui ocupó la silla y el artista se acercó a ella para continuar la performance.

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El debut en vivo de La Joaqui y Tiago PZK entre besos, baile y una canción compartida
El debut en vivo de La Joaqui y Tiago PZK entre besos, baile y una canción compartida

La participación de Marta Fort fue otro de los momentos del recital. La empresaria subió al escenario para dirigir unas palabras a la cantante y hacer una serie de pedidos en clave de humor, con referencias al Gauchito Gil, las motos, el shopping y los viajes a Miami.

“Para la reina de La Joaqui. Yo vengo acá a pedir una petición para mí y para todos, al Gauchito Gil. ¿A ustedes les gustan las motos o no? Porque yo ya manejo en Rolls Royce. Y también pido lo mismo para las santurronas y los santurrones, ¿por qué no? Que nunca, pero nunca me falten los fines de semana de shopping. Que la tarjeta siempre sea black, que nunca dé decline y por más viajes a Miami. ¡Miami!”, dijo Fort, antes de emular el grito que hizo popular su padre, Ricardo Fort.

Con ese cruce y la aparición de Tiago PZK, La Joaqui incorporó invitados y momentos compartidos a una noche en la que repasó parte de su repertorio frente a su público.

Días antes de compartir escenario, La Joaqui y Tiago PZK habían trasladado su vínculo a una canción. La pareja lanzó “Obsesión”, una colaboración junto al productor Ovy On The Drums que llegó con un videoclip de escenas íntimas y una letra centrada en la atención que despertó su noviazgo.

Tiago PZK con gorra verde y campera junto a La Joaqui con gorro negro y abrigo de pelo junto a la ventanilla de un automóvil
Tiago PZK participó como invitado en el show de La Joaqui para interpretar la canción Pa’ que te acuerdes

El tema cruza R&B, reggaetón y RKT, géneros que forman parte de los recorridos musicales de sus intérpretes. La letra plantea una relación que continúa pese a las opiniones externas, una idea que también atraviesa las imágenes del video y sus pasajes más comentados en redes sociales.

El lanzamiento se produjo pocas semanas después de que ambos confirmaran la relación con publicaciones en sus perfiles. El romance quedó bajo la mirada de los seguidores por su cercanía con la ruptura de La Joaqui y Luck Ra, quien poco antes había publicado “El que se la queda, pierde”. A partir de ese contexto, parte del público leyó algunas frases de “Obsesión” como alusiones a la separación y a los cuestionamientos sobre la nueva pareja.

La canción abre con una línea de Tiago PZK que fija ese tono: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”. Más adelante, el músico vuelve sobre la repercusión que generó el vínculo con otra frase que se repite a lo largo de la composición: “Que hablen, que a esos no los juno”.

Las dos referencias dialogan con el momento en que la pareja empezó a mostrarse públicamente. Entre postales compartidas en redes, el estreno de “Obsesión” y su primera interpretación conjunta en el C Art Media, los artistas incorporaron su relación a sus apariciones y producciones recientes.

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