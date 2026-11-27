Kingdom Hearts Collection I-III, de Square Enix.

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Square Enix informó que las ventas de su catálogo quedaron cerca de duplicar las cifras registradas en 2023, impulsadas por las novedades de Final Fantasy VII Revelation y Kingdom Hearts 4. El presidente Takashi Kiryu atribuyó el resultado de la primera mitad del año fiscal al interés por esos proyectos, junto con descuentos, campañas de marketing y una distribución centrada en varias plataformas.

El interés por los próximos juegos mueve el catálogo

Kiryu explicó en el informe financiero que la difusión de información sobre los dos lanzamientos llevó a más jugadores hacia entregas anteriores. El efecto alcanzó tanto a los títulos de Final Fantasy como a los juegos ya publicados de Kingdom Hearts, incluida una recopilación reciente que reúne la saga.

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La combinación de promociones e iniciativas de marketing basadas en datos con la difusión de información sobre grandes proyectos como Final Fantasy 7 Revelation y Kingdom Hearts 4 impulsó las ventas de los juegos de nuestro catálogo.

La comparación utilizada por Square Enix toma como referencia 2023, año en el que comenzó su actual plan de negocios. Desde entonces, las ventas del catálogo llegaron a niveles prácticamente dos veces superiores, según las declaraciones del presidente.

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El dato muestra que la atención generada por un próximo estreno puede trasladarse hacia juegos disponibles desde hace años. En este caso, las campañas permitieron que los usuarios interesados en las nuevas entregas pudieran acceder a títulos anteriores mediante promociones, descuentos y recopilaciones.

Square Enix no atribuyó el crecimiento a un único factor. Las novedades de sus proyectos principales sirvieron como estímulo, pero estuvieron acompañadas por iniciativas comerciales basadas en datos. Esto incluye ajustar promociones y campañas a los hábitos de compra observados en cada plataforma.

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El cambio hacia múltiples plataformas

La distribución en más sistemas también tuvo peso en los resultados. Square Enix abandonó en 2024 su política de exclusividades, después de publicar varios juegos inicialmente en PlayStation, y comenzó a llevar una parte mayor de su catálogo a otras consolas y PC.

Un ejemplo reciente es Final Fantasy VII Rebirth, que recibió versiones para Nintendo Switch 2 y Xbox Series después de su estreno original en PS5. Square Enix informó previamente un aumento de ingresos del 88,6% asociado con esos lanzamientos.

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Estas adaptaciones, conocidas habitualmente como ports, trasladan un juego a otro sistema y realizan los ajustes técnicos necesarios para que funcione con su hardware. Su publicación amplía la cantidad de usuarios que pueden comprar títulos que antes estaban limitados a una consola.

El crecimiento registrado en distintas plataformas respalda el cambio de distribución iniciado por Square Enix. La editora aplicará la misma estrategia a sus dos proyectos más esperados, que estarán disponibles en consolas de Sony, Nintendo y Microsoft, además de computadoras.

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El modelo también permite que las campañas sobre una nueva entrega dirijan a los jugadores hacia versiones antiguas disponibles en su plataforma habitual. Esa combinación entre anuncios, descuentos y más sistemas compatibles explica por qué el aumento alcanzó al catálogo completo y no quedó limitado a una sola franquicia.

Final Fantasy VII Revelation

Fechas y plataformas confirmadas

Final Fantasy VII Revelation será el tercer juego de la trilogía iniciada con Final Fantasy VII Remake. Su lanzamiento está programado para el 9 de abril de 2027 en PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series y PC. La fecha lo ubica como uno de los principales estrenos de Square Enix para ese año.

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Kingdom Hearts 4 continúa en desarrollo y todavía no tiene una fecha confirmada. Square Enix sí indicó que seguirá el mismo esquema multiplataforma, con versiones previstas para PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series y PC.

Ambos son los proyectos de mayor peso anunciados actualmente por la editora. Final Fantasy VII Revelation cerrará la reinterpretación dividida en tres entregas, mientras Kingdom Hearts 4 marcará el regreso de la serie principal después de varios años de espera.

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Square Enix no ofreció información sobre otros lanzamientos de escala similar en su informe. Por ahora, Final Fantasy VII Revelation es el único de los dos juegos con una fecha concreta: el 9 de abril de 2027.