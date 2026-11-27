Retail Hell presenta su tráiler.

Guardar

La editora Feardemic y el desarrollador LEAP Game Studios anunciaron versiones de Retail Hell para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch. El simulador de terror, disponible actualmente en PC, todavía no tiene una fecha confirmada para su estreno en consolas.

De Steam a tres familias de consolas

Retail Hell debutó para PC a través de Steam el 21 de mayo. Feardemic y LEAP Game Studios no indicaron cuánto deberán esperar los jugadores de consola ni informaron si las tres nuevas ediciones serán publicadas al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

El anuncio estuvo acompañado por un nuevo tráiler centrado en las versiones para consolas. Por el momento, tampoco se detallaron posibles diferencias técnicas, funciones específicas para cada sistema o cambios en los controles. La edición de Steam sigue siendo la única disponible para comprar y jugar.

La llegada a PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch permitirá que la propuesta alcance tanto consolas de sobremesa como el formato híbrido de Nintendo. Sin una ventana aproximada de estreno, los interesados todavía no pueden saber si el lanzamiento ocurrirá durante los próximos meses o más adelante.

PUBLICIDAD

Una tienda de conveniencia en el purgatorio

La historia transcurre en una tienda de conveniencia ubicada en el purgatorio. El protagonista es un empleado agotado y atrapado en un trabajo literalmente sin salida: los productos desaparecen de los estantes, los clientes no son humanos y cada turno parece prolongarse para siempre.

Retail Hell combina simulación laboral y terror. En términos jugables, esto significa que las tareas habituales de un comercio (reponer artículos, gestionar pedidos y atender compradores) están atravesadas por amenazas sobrenaturales. Cumplir con el trabajo diario requiere responder a peticiones extrañas sin perder el control del inventario.

PUBLICIDAD

Los visitantes pueden sufrir cambios repentinos de humor, lanzar maldiciones o provocar efectos sobrenaturales inesperados. Cada pedido obliga a equilibrar la atención al cliente con la necesidad de mantener abastecido el establecimiento. El objetivo inmediato es terminar el turno sin que las distintas obligaciones lleven al empleado al colapso.

La premisa utiliza problemas reconocibles del trabajo minorista, como la falta de productos y la presión constante de los clientes, pero los traslada a un escenario donde el servicio es eterno. La tienda permanece iluminada por luces fluorescentes y funciona como una esquina del más allá de la que el protagonista no sabe cómo escapar.

PUBLICIDAD

Retail Hell, de LEAP Game Studios

El misterio detrás del empleado

Además de administrar el comercio, el jugador deberá reconstruir el pasado del personaje. A medida que avanza, encontrará pistas relacionadas con su vida y su muerte. Esos fragmentos permitirán investigar por qué terminó atrapado en la tienda y qué vínculo tiene con ese empleo interminable.

Esta investigación acompaña las tareas repetidas de cada turno. Mientras procesa órdenes, repone mercancía y enfrenta incidentes sobrenaturales, el empleado obtiene información que puede explicar su llegada al purgatorio. La historia personal funciona así como el misterio central detrás de la rutina comercial.

PUBLICIDAD

Las fuentes oficiales no precisaron cuánto dura la campaña, cómo progresa la investigación ni si las decisiones al atender a las criaturas modifican el relato. Tampoco se anunciaron contenidos exclusivos para las nuevas plataformas. El próximo dato pendiente es la fecha en que Retail Hell abrirá su tienda en PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch.