The Witcher 3 Remastered, de CD Projekt

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CD Projekt lanzó el 26 de noviembre de 2026 la actualización 5.02 de The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2. El parche mejora el rendimiento y la estabilidad, corrige errores de jugabilidad y misiones, ajusta habilidades, amplía el modo foto y resuelve problemas relacionados con los mods. También incorpora cambios visuales específicos para cada plataforma.

Descarga y cambios principales

El tamaño de la descarga varía considerablemente según el sistema. Ocupa 6 GB en PS5, entre 4 y 6 GB en PC y 6,2 GB en Nintendo Switch 2. En Xbox Series alcanza los 22 GB, una diferencia importante para quienes tengan poco espacio de almacenamiento o conexiones con límites de datos.

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Entre las correcciones más visibles está la carta de Gwent de Zoltan Chivay, que ahora aparece correctamente bajo el Árbol del Ahorcado en Velen. Otra carta, Eredin: Comandante de los Jinetes Rojos, vuelve a estar disponible para comprar a Jonas, mientras que Eredin: Portador de la Muerte se entrega después de vencer a Tybalt.

El parche también soluciona un fallo grave por el cual instalar o desinstalar mods podía vaciar los inventarios de los comerciantes, el almacén y las pertenencias de Geralt. También fueron corregidos errores que impedían hablar con mercaderes o que cambiaban los requisitos de nivel y el daño de Aerondight al cargar una partida de Nueva partida+.

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CD Projekt revisó varias habilidades y mutaciones. Catalizador pierde un 10 % de su bonificación a la intensidad de Aard e Igni, mientras que Glifos sostenidos reduce en tres segundos su bonificación de duración. Subidón de adrenalina disminuye un 20 % su aporte al ataque y a la intensidad de las señales. Ojos de gato, Sensibilidad mágica, Piel mutada y Frío penetrante también recibieron reducciones.

Las habilidades Disparo mutilador, Memoria muscular, Entrenamiento de fuerza y Golpe aplastante ahora funcionan correctamente. Aerondight también vuelve a interactuar como estaba previsto con varias mejoras de combate. A esto se suman arreglos para los hombres lobo, que podían regenerar salud tan rápido en las dificultades altas que resultaba imposible derrotarlos.

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Ajustes gráficos y mejoras por plataforma

La actualización corrige personajes sin rostro o con partes del cuerpo ausentes, peinados alterados y un error que volvía invisible la cabeza de Geralt al combinar determinada barba con el peinado Agitador. También elimina el brillo azul que aparecía en algunas armaduras al activar el trazado de rayos, una técnica que calcula el recorrido de la luz para producir sombras y reflejos más precisos.

En PC se optimizaron el trazado de trayectorias y la reconstrucción de rayos, con cambios en iluminación, sombras y renderizado del agua. CD Projekt corrigió problemas de iluminación en el cabello y un fallo que mantenía vibrando los controles de Xbox y PlayStation aunque el jugador hubiera pasado al teclado y al ratón. El parche agrega soporte para monitores con relación de aspecto 32:9, también conocida como superultraancha.

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Los usuarios de Steam Deck deberían encontrar tiempos de carga más cortos al comenzar partidas que incluyan únicamente Hearts of Stone o Blood and Wine. Los mods obsoletos ahora se desactivan con una advertencia, en lugar de provocar un cierre acompañado por un error de compilación.

En PS5 se ajustó el funcionamiento de V-Sync y VRR. La primera tecnología sincroniza los fotogramas con la pantalla; la segunda adapta dinámicamente la frecuencia del panel. También se modificó la gestión de HFR, el modo de alta frecuencia de fotogramas, para reducir el parpadeo. PlayStation y Xbox recibieron correcciones para bloqueos causados por notificaciones y para trofeos o logros que no se activaban después de transferir una partida desde PC mediante Cross Progression.

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Nintendo Switch 2 concentra varios arreglos vinculados con mods. El parche reduce los problemas de rendimiento y los arranques prolongados al tener varias modificaciones descargadas, impide que los mods desactivados vuelvan a encenderse en la versión japonesa y corrige descargas fallidas. También aumenta el tamaño máximo permitido para estas modificaciones y evita un cierre al abrir su menú.

The Witcher 3 Remastered, de CD Projekt

Modo foto, interfaz y misiones

El modo foto permite ahora ocultar a Geralt y a los personajes no jugables de manera individual, seguir a estos últimos con la cámara y conservar los controles cuando la interfaz está oculta. La cuadrícula de la regla de los tercios queda desactivada por defecto, mejora la selección de personajes cercanos y se agregan comandos específicos para guardar o eliminar posiciones de cámara.

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La interfaz incorpora una opción para ocultar sus elementos durante la pausa sin tapar la escena ni los subtítulos. El parche corrige marcadores de misiones que aparecían todos al mismo tiempo, textos cortados, botones sin descripción y objetos inaccesibles dentro del menú Reforjar. Las descripciones de habilidades ahora permiten revisar cada uno de sus niveles.

Varias misiones con bloqueos recibieron arreglos. Entre ellas están El hijo desaparecido, Mucho en juego, El gallinero vacío, Tiempos difíciles y El último deseo. También se corrigió una caída marcada de rendimiento en Tedd Deireadh, La Era Final, además de una pantalla de carga infinita después de entregar el cristal de Philippa a Yennefer.

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La actualización anterior había llegado el 19 de octubre. The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered permanecerá en preparación para Songs of the Past, su tercera y última expansión, prevista para algún momento de 2027 antes del lanzamiento de The Witcher 4.