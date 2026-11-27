Football Manager 27, de Sports Interactive.

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Luego de una entrega que no logró contentar a gran parte de su comunidad, Sports Interactive lanzó Football Manager 27 con el objetivo de corregir algunos elementos de su última entrega y, al mismo tiempo, marcar un paso hacia adelante de la saga con nuevos sistemas de partido y un mejor pulido a su motor gráfico.

Es importante recordar que Football Manager 26 salió luego de un año sin entregas debido a que necesitaron más tiempo para traspasar la franquicia al motor gráfico Unity. El cambio buscaba ofrecer una nueva experiencia en los partidos, mejorar la fidelidad táctica y renovar la interfaz del juego. Si bien algunos cambios fueron muy positivos como la experiencia de los partidos y las nuevas animaciones, algunos elementos no terminaron de cumplir las expectativas de los más fanáticos.

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Football Manager 27, de Sports Interactive.

Uno de los aspectos centrales estuvo en la nueva interfaz que estrenó una estética completamente nueva. Para Football Manager 27, el juego dio marcha atrás con esto y volvió a una interfaz mucho más tradicional para la saga con la que el grueso de los jugadores seguramente ya se sienten familiarizados. En mi experiencia, esta decisión me pareció correcta.

Al jugar la entrega anterior, me pareció que los menús eran confusos, aunque también pensé que podía ser una cuestión de costumbre y que un cambio no necesariamente significaba algo peor, sino que simplemente había que adaptarse. Sin embargo, jugando Football Manager 27 queda demostrado que el menú clásico es superior ya que todo se encuentra de manera más sencilla un poco por costumbre y otro poco por facilidad.

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Football Manager 27, de Sports Interactive.

Dicho esto, la interfaz sigue siendo un aspecto a mejorar sobre todo en los sistemas más complejos del juego. Football Manager 27 trajo cambios a los entrenamientos de los equipos para que en los partidos se pueda ver de mejor manera lo trabajado en la semana. Sin embargo, en mi caso como jugador casual, dedicar tiempo a los menús de entrenamiento sigue resultando una tarea densa. De todas maneras, volver a las raíces de la interfaz se siente como un paso hacia adelante.

Otra de las novedades más destacadas se encuentra en la experiencia de los partidos. En este apartado noto una fuerte mejoría en todas sus dimensiones. Los partidos se ven muy bien y demuestran el trabajo realizado por los desarrolladores con el motor gráfico. Sin embargo, lo más destacado es el nuevo menú táctico que nos permite hacer modificaciones de juego de manera grupal o individual con un menú desplegable.

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Football Manager 27, de Sports Interactive.

Cerrarse más, abrir las bandas, aumentar o disminuir la intensidad de la presión y hasta intercambiar de lugar a los extremos son algunas de las opciones disponibles que pueden cambiar notoriamente la evolución de un partido ya que son decisiones que cambian la manera de jugar. Sumado a este gran añadido, también hay nuevas interfaces que nos dejan sacar mejores conclusiones durante los juegos como los goles esperados y un gráfico con el dominio de los equipos.

En la experiencia de partidos es donde Football Manager 27 brilla y demuestra su dominio como el simulador más completo. Ver los partidos con los gráficos y animaciones de Unity permite a los jugadores observar el funcionamiento táctico de cada una de nuestras decisiones y esa experiencia es la central del juego.

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Football Manager 27, de Sports Interactive.

Entre otras novedades, hubo algunos regresos esperados por la comunidad como el último día del mercado de pases y el sorteo de las copas. Estos regresos como las nuevas funcionalidades tácticas hacen que el título de Sports Interactive se sienta como un verdadero paso hacia adelante para la saga.

Por último no quería dejar de mencionar el modo Shuffle Draft que reinventa el clásico modo Draft y me gustó mucho cómo funciona. Se trata de una modalidad multijugador contra la IA u otros jugadores que se aleja de la experiencia tradicional de manejar un club durante temporadas para ofrecer partidas cortas y variadas donde el foco está puesto en armar el plantel y jugar partidos.

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Football Manager 27, de Sports Interactive.

En Shuffle Draft hay que armar un equipo a través de rondas de selección de jugadores aleatorios. Ahora, los jugadores se eligen de manera simultánea por todos los participantes haciendo que todo este proceso sea mucho más rápido y dinámico.Una vez que los jugadores tienen su equipo seleccionado, se enfrentan en distintos partidos pudiendo también hacer cambios en el draft.

Shuffle Draft es un rápido y divertido modo competitivo donde podemos probar estrategias y jugadores de los más variados. Con todas las nuevas funcionalidades tácticas tanto dentro como fuera del partido, Shuffle Draft brilla y se convirtió en un lindo lugar para experimentar distintas formaciones y tácticas.

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Football Manager 27, de Sports Interactive.

Con todo esto, el título de Sports Interactive vuelve a pisar fuerte y a marcar un nuevo rumbo para su franquicia. Football Manager 27 aprendió de los errores de su antecesor sin renunciar a la evolución, recuperando elementos que hicieron grande a la saga y sumando nuevas herramientas que enriquecen la experiencia.

8 Una evolución de la saga Football Manager 27 vuelve a las raíces pero también se anima a profundizar en nuevas funcionalidades que lo dejan como un juego completo. En la experiencia de partidos brilla y demuestra su dominio como el simulador más completo. Revisado en PC Plataformas: PC PlayStation 5 Android iOS Nintendo Switch 2 Xbox Series S Xbox Series X