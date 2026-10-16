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El reencuentro de Paula Chaves y Zaira Nara: “Hay mucho cariño y mucho amor”

Las modelos le pusieron fin a su amistad años atrás y, luego de un acercamiento inicial hace algunos meses, comenzó a mejorar su vínculo

Las modelos coincidieron en un desfile y protagonizaron un divertido ida y vuelta (Video: Intrusos-América TV)
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Paula Chaves y Zaira Nara se cruzaron frente a las cámaras de Intrusos (América TV) y protagonizaron un distendido ida y vuelta que dejó en evidencia el estado actual de su vínculo, marcado durante años por un distanciamiento público que recién en los últimos meses comenzó a ceder.

La modelo estaba dando una nota cuando el cronista del programa advirtió la presencia de Zaira en las inmediaciones y forzó el encuentro en vivo. “Vi a Zai, sí”, reconoció Chaves con naturalidad al ser consultada sobre si la había saludado. Y aclaró que la relación entre ambas ya había encontrado su cauce antes de ese momento: “Nosotras ya tuvimos nuestra charla. Nos juntamos, hablamos, todo muy bien”. Sobre la posibilidad de profundizar el diálogo en un evento público, fue directa: “Este ámbito no permite una charla mucho más profunda, pero ya la tuvimos”.

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Cuando Nara se sumó al móvil, el tono viró hacia la complicidad. “Nos amamos”, soltó la hermana de Wanda Nara ante la insistencia periodística, mientras Paula le elogiaba la altura y le ofrecía llevarla en su camioneta hasta el auto, que había quedado estacionado a veinte cuadras por un operativo policial. “Te damos la exclusiva”, bromeó la conductora con el cronista.

Meses atrás, las modelos estuvieron juntas en la inaguración de una tienda
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El notero intentó indagar más sobre la naturaleza de la amistad, pero las dos cerraron filas con humor. “Basta, no nos gusta hablar de nuestra vida privada”, lanzó Zaira, imitando el discurso habitual de las figuras que esquivan preguntas sentimentales. Chaves completó el cuadro con una definición clara: “No hay orgullo. No hay rencor. Hay mucho cariño y mucho amor”.

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El reencuentro televisivo cobra relevancia porque el quiebre entre ambas fue uno de los conflictos más comentados de la farándula argentina en los últimos años. Amigas íntimas y comadres, se distanciaron alrededor de 2021 y durante mucho tiempo evitaron coincidir o siquiera cruzar miradas en eventos públicos. La versión que más circuló apuntó al romance que Zaira mantuvo con el polista Facundo Pieres, exnovio de Paula durante su adolescencia, algo que la propia Chaves habría vivido como una transgresión de límites dentro de su círculo afectivo.

A esa tensión se sumaron otras capas: según reveló Yanina Latorre en SQP (América), parte del conflicto se remontó al primer Wandagate de 2021, cuando Paula quedó involucrada como intermediaria entre Wanda y la China Suárez y terminó expuesta en una disputa que no le correspondía.

La madre de la modelo se refirió al conflicto de su hijo con la conductora

Apenas días antes de este encuentro, Nora Colosimo, madre de Zaira, reavivó la polémica al confirmar en LAM (América) lo que durante años fue una sospecha del ambiente: “Fue por Pieres, totalmente. Tengo entendido que a Paula la enojó y le molestó”. Sin embargo, rechazó que su hija hubiera actuado con deslealtad. “No fue ‘Tatiana’ si Paula está casada con Pedro hace muchos años. Facundo fue ex de Paula cuando tenía 15 o 17 años”, argumentó, y cerró con una frase que no dejó lugar a ambigüedades: “En esa no la banqué a Paula”.

El deshielo entre las modelos había comenzado meses atrás, cuando coincidieron de forma casual en el atelier de una diseñadora que las viste a ambas. “Hubo un acercamiento, a veces la vida te cruza en momentos puntuales. Fue lindo para las dos, hay mucho cariño”, contó entonces Nara en diálogo con Intrusos. Chaves, por su parte, describió aquel encuentro como obra “del destino” y pidió reservar los detalles: “Es un tema nuestro y queremos preservarlo”.

El cruce del jueves por la noche, con abrazo, risas y un viaje compartido en camioneta, pareció confirmar que la etapa más ríspida del conflicto quedó atrás. “Está todo muy bien, por suerte”, cerró Paula antes de subirse a la chata rumbo al auto de su examiga.

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