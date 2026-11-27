Appulse, de Le Rado.

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La mecánica de un pinball es sencilla y reconocible, eso lo sabe cualquiera que haya jugado tanto en las máquinas físicas como en los varios títulos digitales que se encuentran por ahí, con entregas como la saga de Pinball FX, Pinball Dreams, Pinball Fantasies, e incluso, el querido 3D Pinball: Space Cadet de viejas versiones de Windows. Durante años, este tipo de juegos se apoyó en la velocidad, los reflejos y la búsqueda de una puntuación cada vez más alta. Appulse, desarrollado por Le Rado y publicado por Raw Fury, toma esa fórmula y le agrega una vuelta de tuerca bastante delirante: convierte la bola en una unidad de combate armada hasta los dientes, capaz de disparar contra oleadas de enemigos mientras rebota por una gigantesca mesa de pinball espacial. Lo que podría parecer una combinación muy bizarra, termina dando lugar a una experiencia arcade con personalidad propia.

El eje de todo esto está en que disparar no sirve únicamente para eliminar enemigos. Cada proyectil genera un impulso que empuja a nuestra unidad en dirección contraria, transformando el retroceso del arma en una herramienta de movimiento. De repente, apuntar deja de ser una acción independiente y pasa a formar parte de la navegación por el escenario. Un disparo bien calculado puede salvarnos de caer al vacío, permitirnos alcanzar una zona inaccesible o mantenernos suspendidos el tiempo suficiente para liquidar a un grupo de robots. Es una de esas ideas que necesitan unos cuantos intentos para terminar de entenderse, pero que, una vez que hacen clic, cambian por completo nuestra manera de relacionarnos con el juego.

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Appulse, de Le Rado.

Y ahí es donde Appulse encuentra su mayor virtud: obliga a pensar el pinball desde otro lugar. Ya no alcanza con dejar que la física haga su trabajo y esperar el momento indicado para accionar los flippers. También hay que administrar la munición, elegir cuándo disparar y aprender a aprovechar las particularidades de cada arma. Una escopeta puede convertirse en una herramienta de propulsión brutal para desplazarnos por el escenario, mientras que otras opciones ofrecen mayor precisión a costa de modificar nuestra movilidad. Todo esto sucede mientras diferentes oleadas de enemigos amenazan el núcleo de nuestra nave, por lo que mantener la bola en movimiento deja de ser el único objetivo. Hay momentos en los que la pantalla parece un pequeño desastre espacial, y justamente ahí aparece buena parte de su encanto.

Su estructura roguelite termina de darle sentido a ese caos. Cada partida permite conseguir mejoras, desbloquear armas y modificar nuestras capacidades, mientras que los puntos acumulados sirven para invertir en ventajas permanentes que facilitan los siguientes intentos. La progresión genera esa necesidad casi automática de volver a empezar, convencidos de que esta vez podemos llegar un poco más lejos. Sin embargo, no todo funciona con la misma intensidad: las primeras etapas pueden sentirse algo lentas, la variedad de mejoras no siempre está a la altura de las posibilidades de su propuesta y la dificultad puede volverse especialmente exigente cuando tenemos que controlar nuestra trayectoria mientras defendemos la nave. Son pequeñas piedras en el camino de una fórmula que, por momentos, parece tener mucho más para ofrecer.

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Appulse, de Le Rado.

También ayuda que todo este disparate tenga una identidad visual y sonora bastante definida. Las mesas, construidas sobre la estructura de naves espaciales, combinan maquinaria industrial, luces de neón y elementos clásicos del pinball, mientras que los efectos de sonido acompañan cada impacto, disparo y rebote con una energía muy arcade. Incluso hay espacio para el humor, especialmente a través de su contexto narrativo y los discursos corporativos que rodean el conflicto. No es una historia que busque convertirse en el centro de atención, pero sí aporta un tono simpático que evita que la experiencia se tome demasiado en serio.

En una industria donde cada vez resulta más habitual encontrar roguelites que intercambian personajes, escenarios y mejoras sin modificar demasiado sus estructuras, Appulse consigue algo mucho más interesante: encontrar una mecánica central que realmente justifica su existencia. Su propuesta no necesita reinventar el género ni ofrecer decenas de sistemas superpuestos; le alcanza con convertir cada disparo en una decisión de movimiento y hacer que el jugador aprenda a dominar esa relación. Puede ser caótico, exigente y hasta frustrante en determinados momentos, pero también tiene esa clase de atractivo que hace que una derrota se convierta rápidamente en una excusa para volver a intentarlo. A veces, para conseguir algo diferente, no hace falta inventar un género nuevo: alcanza con darle un arma a una bola de pinball.

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