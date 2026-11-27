Avengers: Doomsday presenta un nuevo tráiler.

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El tráiler final de Avengers: Doomsday acumuló 563 millones de visualizaciones durante sus primeras 24 horas y se convirtió en el adelanto más visto en la historia de Disney. La película de Marvel Studios, dirigida por Joe Russo y Anthony Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre.

Un récord por encima de su propio adelanto

La nueva marca supera los 503 millones de reproducciones que había conseguido el primer tráiler de Avengers: Doomsday en el mismo período. También dejó atrás al avance de Deadpool & Wolverine presentado durante el Super Bowl de 2024, que reunió 365 millones de visualizaciones contando su emisión televisiva.

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La comparación tiene una particularidad: los tráilers finales suelen obtener menos reproducciones que las primeras presentaciones de una película. En este caso ocurrió lo contrario. El último adelanto de Avengers: Doomsday mejoró en 60 millones la cifra de su propio tráiler previo.

Dentro del registro general de la industria, Avengers: Doomsday quedó en el segundo lugar. El récord continúa en manos de Spider-Man: Brand New Day, producción de Sony y Marvel Studios cuyo avance alcanzó 718,6 millones de vistas durante sus primeras 24 horas.

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La diferencia cambia al comparar únicamente los tráilers finales. El de Spider-Man: Brand New Day obtuvo 131 millones de reproducciones en su primer día, por lo que Avengers: Doomsday consiguió más del triple. La película de Spider-Man terminó estrenándose con una recaudación récord de 360 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

Deadline aclaró que las fuentes vinculadas con la distribución suelen evitar una relación directa entre las métricas digitales y la taquilla. Las vistas de un tráiler no garantizan un resultado comercial, aunque sirven para medir el alcance inicial de una campaña antes del estreno.

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El impacto en YouTube y las redes sociales

El adelanto final generó cerca de un millón de menciones en redes durante sus primeras 24 horas. Fue el segundo tráiler más comentado desde 2023 y quedó apenas por debajo del primer avance de la misma película, que había llegado al millón de menciones.

Para la mañana del martes posterior al lanzamiento, distintos videos relacionados con el tráiler ocupaban los puestos uno, dos y tres en la lista de tendencias cinematográficas de YouTube. Los términos asociados con Avengers: Doomsday también llegaron al primer lugar de tendencias en X y permanecieron dentro de los cinco primeros durante ocho horas consecutivas.

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La transmisión en vivo de la cuenta regresiva registró 306.000 espectadores simultáneos, la cifra concurrente más alta alcanzada hasta ahora por una presentación de Avengers: Doomsday. La audiencia concurrente mide cuántas personas ven una emisión al mismo tiempo, a diferencia del total acumulado de reproducciones.

La campaña completa de la película suma 3.300 millones de visualizaciones y 4,8 millones de menciones sociales. El cálculo incluye la presentación de Robert Downey Jr. en la Comic-Con de San Diego, el anuncio del reparto mediante sillas con nombres, cuatro avances dedicados a personajes, el teaser, el tráiler principal y el adelanto final. En el caso de la presentación de Downey Jr., se contabilizó únicamente las vistas.

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La revelación del elenco ya había marcado otro registro en marzo de 2025. Aquella transmisión duró cinco horas y media, consiguió 275 millones de vistas digitales y produjo 3,1 millones de interacciones.

Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)

Doctor Doom y una campaña por varias ciudades

Parte de la atención está centrada en el regreso de Robert Downey Jr., esta vez como Doctor Doom. El reparto también recupera personajes de anteriores películas de Marvel, entre ellos Cyclops, interpretado nuevamente por James Marsden.

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La gira promocional internacional comenzó durante la carrera de Fórmula 1 en Las Vegas. Allí participaron Chris Evans, Anthony Mackie y Simu Liu. La campaña incluyó una intervención visual en Sphere, un taxi aéreo decorado con motivos de Avengers y un automóvil de exhibición del equipo Williams inspirado en Doctor Doom.

Marvel Studios también instaló piezas publicitarias en Oakland, Nueva Orleans, Santa Fe, Nueva York y Nueva Jersey, cada una asociada con un personaje. Se trata de publicidad OOH, sigla en inglés para los anuncios ubicados fuera del hogar, como carteles, estructuras y exhibiciones en espacios públicos.

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La gira continuará por São Paulo, Gold Coast, Roma, Londres, Seúl, Shanghái, Toronto y Los Ángeles antes del estreno cinematográfico de Avengers: Doomsday, programado para el 18 de diciembre.