El colapso de un puente en el departamento de Cochabamba, al centro de Bolivia, dejó a varias comunidades aisladas.

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Intensas lluvias registradas este jueves en Bolivia provocaron inundaciones, desbordes de ríos y daños en infraestructura en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, donde algunas comunidades quedaron aisladas tras el colapso de un puente.

En Santa Cruz, las crecidas extraordinarias de los ríos Surutú, Ichilo y Yapacaní mantienen en alerta a los municipios del norte del departamento. El boletín hidrológico del Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi) registró niveles de 4,33 metros en el río Yapacaní y de 10,70 metros en el Ichilo, además de incrementos menores en las cuencas de los ríos Piraí y Parapetí.

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La Gobernación cruceña declaró alerta roja ante la crecida de los principales afluentes y advirtió sobre el desplazamiento de un turbión que amenaza a distintos municipios. El pronóstico meteorológico, que anuncia la continuidad de las lluvias en los próximos días, mantiene la preocupación por posibles desbordes e inundaciones.

En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más extensa y poblada del país, se observaron calles anegadas, canales de drenaje colapsados y varias familias fueron afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas, además de interrupciones en el servicio de transporte público hasta cerca del mediodía.

Vista de avenidas inundadas este jueves en Santa Cruz.

En el municipio de La Guardia, distante a 18 kilómetros de la capital cruceña, el agua entró a viviendas en distintos barrios y dejó a varias familias afectadas. El alcalde, Jorge Junior Morales, anunció que el municipio se declarará en emergencia y desastre para gestionar recursos y reforzar la asistencia. “Le pedimos a la Gobernación, al Gobierno nacional, que nos puedan ayudar. Nosotros vamos a declarar una zona de desastre y emergencia para poder activar los recursos”, afirmó el alcalde, citado por medios locales.

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En El Torno, otra de las localidades afectadas en ese departamento, la intensidad de la lluvia reavivó el temor de los habitantes por las inundaciones registradas en 2025. Los equipos municipales permanecen en alerta y realizan trabajos preventivos para atender a las familias afectadas.

La situación también afectó al departamento de Cochabamba, en el centro del país, donde el colapso de un puente en el municipio de Totora, dejó asiladas a varias comunidades.

A finales de octubre, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, emitió un decreto de emergencia nacional para combatir los efectos climáticos de El Niño. EFE/Luis Gandarillas

Las autoridades de los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba han dispuesto reforzar los operativos de prevención y evaluación de daños, ante las alertas hidrológicas y el pronóstico de nuevas lluvias que podrían agravar las inundaciones y dificultar el acceso a las poblaciones afectadas.

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El 31 de octubre, el presidente Rodrigo Paz aprobó un decreto en el que declaró emergencia nacional por el inminente fenómeno de El Niño. El mandatario afirmó que los cambios climatológicos generarán sequías e inundaciones en el país y que las tareas de prevención buscan aminorar el impacto.

“Compatriotas, hoy he firmado un decreto de emergencia nacional por el fenómeno de El Niño. A diferencia de otros años que esperábamos a que llegara este golpe del medio ambiente, hemos asumido una decisión, con la cooperación internacional y con los esfuerzos nacionales, para sumar los recursos económicos y humanos para tratar este fenómeno”, manifestó Paz.

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La declaratoria de emergencia permite al Estado habilitar mecanismos excepcionales para disponer de recursos, modificar presupuestos y agilizar contrataciones con el objetivo de atender a la población afectada.