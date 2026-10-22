El llamado de Sylvester Stallone que dejó sin palabras a Nico Vázquez: “Del otro lado estaba mi héroe”

El actor dejó registrada su reacción al recibir una videollamada del protagonista de Rocky. Durante la comunicación virtual, le mostró los tatuajes que lleva en el antebrazo mientras el estadounidense lo saludaba a través de la pantalla.

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A veces, una llamada inesperada alcanza para conectar dos momentos de una vida. Nico Vázquez recibió una videollamada de Sylvester Stallone, el actor, guionista y creador de Rocky, y compartió con sus seguidores la emoción que le generó escuchar del otro lado de la pantalla a la figura que admira desde chico. El protagonista de la versión teatral argentina relató que la conversación se extendió durante diez minutos y tuvo al teatro, las pérdidas familiares y los afectos como ejes centrales.

“Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó…”, escribió el actor junto a un video que registró parte de ese momento. Vázquez contó que descansaba en su casa cuando atendió sin mirar el celular, convencido de que se trataba de una comunicación habitual.

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Sin embargo, la llamada se convirtió en una videollamada y en la pantalla apareció Sylvester Stallone. “Sí, el mismísimo Sly. Rocky. No podía creerlo, apenas pude poner a grabar la pantalla”, expresó el artista argentino al reconstruir la sorpresa que organizó Nacho Figueras.

El contacto tuvo una motivación puntual. Según contó Vázquez, Stallone quiso felicitarlo por la adaptación local de Rocky, la obra que protagoniza, codirige y produce. El estadounidense le transmitió que se sentía orgulloso de la manera en que el equipo argentino llevó la historia al escenario, con una mirada que definió como “real”, “humana” y “con tanto corazón”.

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Nico Vázquez compartió la inesperada llamada de Sylvester Stallone por su interpretación teatral de Rocky

Durante el diálogo, Stallone también destacó el trabajo de Vázquez como actor, director y productor general, además del desempeño de sus compañeros. Para el protagonista de la puesta, las palabras tuvieron un valor especial por la relación personal que construyó con el personaje desde su infancia.

“Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito”, contó. En esa misma publicación, Vázquez recordó que conoció la película gracias a su padre y que, con el tiempo, él mismo se la mostró a su hermano Santiago, fallecido en 2016.

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La conversación se apartó del terreno artístico y se volvió más íntima. “Hablamos de las pérdidas, de las personas que amamos y de cómo aprendemos a seguir adelante. Él también conoce ese dolor”, señaló el actor. En uno de los pasajes que más lo conmovió, Vázquez le mostró a Stallone el tatuaje que lleva en homenaje a Santi.

“Fueron diez minutos que voy a guardar en mi corazón para siempre”, resumió el actor. Después, definió al protagonista de la saga como una persona “de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme”. También agradeció de forma pública a Figueras por concretar el encuentro: “Sabés lo que significó para mí”.

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Nico Vázquez cumplió el sueño de su infancia: interpretó a Rocky en el teatro

El posteo reunió imágenes de la videollamada y permitió ver la reacción de Vázquez frente a las palabras de Stallone. Además, el actor explicó por qué eligió hacer público el registro. “Quise compartirlo con ustedes porque sé que del otro lado hay muchísimas personas que sienten lo mismo que yo por Rocky. Que crecieron con él, que se emocionaron, que encontraron fuerzas en su historia”, escribió.

La versión teatral de Rocky ocupa un lugar central en la actualidad profesional de Vázquez. La obra llegó a la cartelera porteña con una adaptación de la película estrenada en 1976, que convirtió a Stallone en una figura global a través de la historia de Rocky Balboa, un boxeador de Filadelfia que encuentra una oportunidad para cambiar su destino.

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La producción local reúne a Vázquez con Dai Fernández, quien interpreta a Adrian y comparte con él el escenario. La propuesta se instaló entre los títulos con mayor convocatoria del teatro comercial porteño y recibió distintos reconocimientos desde su estreno.

En mayo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de Interés Cultural a la obra por su impacto en la cartelera y su convocatoria. De acuerdo con la información publicada por Infobae, el espectáculo sumó 101 mil espectadores en 101 funciones de su segunda temporada, todas con localidades agotadas en el Teatro Lola Membrives.

La puesta también obtuvo ocho premios ACE, incluido el ACE de Oro a la mejor producción. El proyecto surgió luego de un proceso de más de nueve meses de trabajo para adaptar el guion y trasladar la historia al lenguaje teatral, con escenas de boxeo, una escenografía que recrea distintos espacios de la película y una preparación física específica para Vázquez.

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El actor ya había contado que el vínculo con Rocky excede la interpretación. El personaje forma parte de sus recuerdos familiares y de una manera de entender el esfuerzo ante las dificultades. Esa identificación quedó expuesta durante la charla con Stallone, a quien despidió con un mensaje directo: “Gracias, Sly. Por Rocky, por tu generosidad. Y gracias Santi, como siempre estuviste ahí conmigo”.