La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

El futbolista asistió al teatro Lola Membrives para ver al actor en Rocky y generó una revolución a cada paso

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Messi y Nico Vázquez, una
Messi y Nico Vázquez, una amistad que cumple una década (RSFotos)

El martes por la noche, el Teatro Lola Membrives contuvo el secreto mejor guardado de la cartelera porteña: Lionel Messi, de incógnito en la función de Rocky. Nadie en el elenco, salvo Nico Vázquez, el protagonista, tenía noticia. El astro rosarino, que se encuentra en Buenos Aires para el duelo de la Selección Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, tejió una llegada meticulosa, casi de espía. ¿Cómo se vive un encuentro donde el mejor jugador de fútbol del mundo aparece entre bambalinas, lejos de estadios y cámaras?

Messi y Vázquez, una amistad macerada a fuego lento desde hace una década, fraguaron la cita en secreto. Antes del telón, en un intercambio invisible para el público, se saludaron en privado. Los camarines, ese lugar íntimo lleno de duendes, tan parecido a un vestuario. La antesala a las grandes gestas. Nadie más supo lo que ocurriría hasta el final.

Leo Messi y Nico Vázquez,
Leo Messi y Nico Vázquez, el encuntro en camarines previo a la función

Vino la función, las luces, los aplausos. Y entonces, cuando caía el último telón, Nico, con una sonrisa que cruzaba emociones y confidencias, invitó al escenario a su amigo: “Una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque casi siempre están en Rosario”, inició Messi, de pie frente al público, el corazón temblando por una noche distinta: no de fútbol, sino de familia y teatro.

El saludo de Leo Messi
El saludo de Leo Messi entre Nico Vázquez y Dai Fernández
La ovación del público fue
La ovación del público fue impactante tras subir al escenario Leo Messi

El contexto era claro: el partido del jueves será el último encuentro de Eliminatorias que Messi juegue en la Argentina. Por eso, decidió que toda su familia lo acompañase en la ciudad. “Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias”, le dedicó al actor y al elenco.

Leo Messi y Nico Vázquez,
Leo Messi y Nico Vázquez, arriba dle escenario en medio del revuelo del públco

¿Qué sintieron los demás, sorprendidos espectadores en su propia función? Las imágenes capturadas más tarde no dejaron lugar a dudas: Messi no solo compartió el escenario. Pasó por los camarines, saludó uno por uno a los integrantes del elenco y al personal técnico. Risas, saludos, emoción sincera: todos se rindieron al imán invisible del 10. El martes no fue una noche más para quienes vibraron entre tablas y telones.

Al bajar el telón, los
Al bajar el telón, los actores formaron una ronda improvisada, en la que el futbolista y elactor principal quedaron en el medio

La relación de Leo y Nico no nació en un escenario, sino en un ascensor hace casi diez años, en New Jersey, antes del ya mítico 4-3 de la Selección Argentina sobre Brasil. Lo recordó Vázquez, todavía entre carcajadas, en una reciente charla con Infobae: “Yo lo conozco el día del 4 a 3 a Brasil, en New Jersey. Estoy en el ascensor y alguien dice: ‘Ahí baja el enano’. Se abre el ascensor antes del partido y estaban el Kun Agüero, Mascherano. Yo no los vi. Se blureó todo alrededor de él. Lo vi a él solo como con un halo de luz. Yo estaba entregado. Como desnudo diciendo: ‘Soy tuyo’”.

El encuentro de Messi y
El encuentro de Messi y Nico Vázquez con el elenco tras la función

La primera palabra fue casi una declaración: “Hola, perdoname. ¿Puede ser una foto?”. Messi respondió simple, de amigo: “Obvio, boludo”. Tras la foto, el jugador se despidió: “Nos vemos después”. Vázquez, todavía incrédulo, se preguntó: “¿A dónde nos vemos?”. Había nacido una historia de encuentros, cenas y complicidad. De ese ascensor, directo a la mesa, mediando una invitación de Adrián Suar: “Me llama Messi que nos vamos a juntar a comer y me dijo: ‘Invitalo a Nico Vázquez’”.

Leo Messi y Nico Vázquez
Leo Messi y Nico Vázquez junto con la actriz Dai Fernández

No fue la primera incursión teatral de Messi. En 2016, ya había asistido a Del otro lado de la cama, donde fue descubierto por la platea y agasajado con el cariño del público. Pero también hubo una frustrada: en 2023, durante las funciones de Tootsie, cientos de personas sitiaron el ingreso sobre la avenida Corrientes solo por el rumor de que el futbolista podía aparecer. Y hubo que salir a aclarar: “Messi no está en el teatro”, escribió el luminoso aquella noche, enterrando ilusiones.

Una multitud esperaba a Messi
Una multitud esperaba a Messi en las afueras del teatro

Pero anoche, Messi estuvo. Y no solo estuvo: hizo de la velada un retrato familiar, una prueba de amistad, una postal insólita en la metrópoli. ¿No es acaso ese el verdadero valor de las noches irrepetibles? Risas, abrazos, flashes y la certeza de que, por un rato, la magia del fútbol y del arte se mezclaron entre bambalinas y aplausos.

Fotos: RSFotos

