Ivana Figueiras mostró el anillo de compromiso que le dio Darío Cvitanich: “Ahora sí”

La pareja tomó la decisión de casarse a un año de hacer oficial su relación (Video: Instagram)

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Semanas atrás, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras dieron un paso más en su relación y anunciaron su compromiso de casamiento a través de las redes sociales. Ahora la pareja compartió un video donde mostró por primera vez el anillo que eligió para sellar esta historia de amor.

Con la frase “Ahora sí” y dos emojis de anillos, dicha publicación confirmó que, sin dudas, el plan de la pareja es llegar al altar.

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De metal plateado, la alhaja seleccionada tiene un diseño con una única piedra de corte redondo engarzada en el centro. El anuncio se produjo semanas después de que ambos ratificaran públicamente su intención de casarse.

El camino hacia este momento estuvo marcado por una serie de cambios significativos en la vida sentimental de Cvitanich. En mayo de 2025, el exdelantero había sorprendido al confirmar su separación de Chechu Bonelli, con quien mantuvo una relación de 14 años. La noticia generó repercusión en el ámbito mediático y dejó abierta una nueva etapa personal para ambos.

Tras anunciar su compromiso, Ivana mostró el anillo que eligió con Darío

Poco tiempo después de aquella ruptura, Cvitanich inició un vínculo con Figueiras. Sin embargo, la relación atravesó distintas idas y vueltas, con una serie de polémicas que derivaron en una separación temporal de la pareja. Pese a esos episodios, lograron reencontrarse y consolidar el vínculo con el correr de los meses, hasta tomar la decisión de formalizar su compromiso y avanzar hacia el casamiento.

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La noticia del casamiento fue revelada por Karina Iavícoli en LAM (América TV), donde dio precisiones sobre la ceremonia y el festejo que preparan. “El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana y Darío”, anunció la panelista. El casamiento se realizará en el Golf Club de Pacheco, el barrio donde vive la madre de Figueiras. Según la información difundida en el ciclo de América, la celebración convocará a un grupo numeroso de familiares y amigos.

“Será una fiesta de entre 250 y 300 invitados”, detalló Iavícoli. De esta manera, la pareja ya tendría definido el lugar y la fecha para el paso más importante de su vínculo.

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Karina Iavícoli contó en LAM que la empresaria y el exfutbolista ya pusieron fecha y comenzaron los preparativos para su boda (Video: LAM/ América TV)

En declaraciones posteriores a Los Profesionales con Flor (El Nueve), la propia Ivana contó que la pareja vive esta etapa con naturalidad y sin buscar ocultar el compromiso. “No lo anuncié. Lo vivimos con alegría y sin que sea un tabú o un secreto”, explicó la empresaria.

“Fuimos a comer y él me iba a proponer casamiento. Se filtró porque una persona del hotel nos sacó unas fotos”, recordó Figueiras. Según señaló, los dos estaban vestidos de manera informal y la escena no se organizó como un evento público. La empresaria confirmó que aceptó la propuesta y se refirió al momento que compartieron: “Ese día me la iba a hacer y obviamente le dije que sí”.

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La fecha elegida no respondió al azar. Figueiras contó que el 20 es el número favorito de Cvitanich y que esa preferencia llevó a inclinarse por marzo. Con esa decisión, la pareja contará con varios meses para resolver los detalles de la ceremonia y el festejo.

Ivana Figueiras contó sobre su casamiento.

Al hablar sobre el perfil del encuentro, anticipó que pretenden una celebración sin protocolos rígidos. “La idea es que sea algo descontracturado y alegre”, sostuvo al describir el clima que esperan para ese día. Sólo habrá ceremonia por civil ya que Cvitanich ya se casó por Iglesia con Chechu Bonelli, madre de sus hijos. Para Figueiras, esta definición no representa un inconveniente, sino que forma parte de la modalidad elegida para su casamiento.

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Aunque todavía no definió qué vestido usará para la boda, la empresaria adelantó algunos detalles acordes con el estilo relajado de la celebración. “Prefiero algo tranquilo y quizás corto”, señaló. También prevé reunirse con la diseñadora Joti Harriague para empezar a evaluar alternativas para el look nupcial.